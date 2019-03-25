«Лучше было бы шотландцам так проиграть». Что говорят в Казахстане о провале в матче с Россией

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Sports.kz: «Спускаемся с небес, или братский подарок»

— После победы над Шотландией, да еще какой, от Казахстана ожидали, по крайней мере, ничью с Россией, но сделать это было очень трудно, соперник не только выше классом, но еще и проиграл Бельгии на старте, а значит очки были нужны максимальные. <…>.

В целом у Казахстана явно не хватало эмоций, видимо, слишком много было отдано против Шотландии, в итоге после 3:0 последовали 0:4.

Prosports.kz: «Холодный душ после жаркой бани»

— Злой гений казахстанской сборной Черышев-младший к двум голам добавил изумительную по исполнению результативную передачу на Дзюбу, поменявшись с капитаном россиян ролями, которые они исполнили перед перерывом — 0:3. Дружина Михала Билека после этого окончательно рассыпалась и стала забивать сама себе: неопасный удар Магомеда Оздоева в автогол неуклюжим касанием превратил Абзал Бейсебеков — 0:4 на исходе часа игры. В оставшееся время скорее гости могли довести свое превосходство до неприличного, чем казахстанцы порадовать родных зрителей хотя бы одним забитым мячом. Вслед за крупной победой над Шотланией последовал разгром от России. Два разных матча, две совершенно разные сборные Казахстана. Какая же из них — настоящая?

Sport.Inform.kz: «С небес на землю»

— При заполненном до отказа стадионе и в присутствии президента страны Касым-Жомарта Токаева подопечные Михала Билека провалили игру против России. Команда Станислава Черчесова после поражения в Бельгии максимально мобилизовалась и сделала все, чтобы не осложнять себе ситуацию в турнирной таблице.

Что касается болельщиков сборной Казахстана, то некоторые обрушились с критикой на конкретных игроков, призвав защитников Абзала Бейсебекова и Елдоса Ахметова, а также нападающего Романа Муртазаева завершить карьеру национальной команды. Другие отмечали, что команда Станислава Черчесова выше классом и просили воздержаться от гневных комментариев.

N.Jametov: «Позор!!! Как можно им так проиграть?! Лучше было бы шотландцам так проиграть. Нет характера! Ахметов, Муртазаев — ***** их в сборную берут?! Вратарь вообще турист».

Talgat 759 : «Игра напомнила слив, ибо не шли вперед с самого начала. Мандраж российской команды? Как я говорю, не надо шапкозакидательских настроений после побед, ибо они потом расслабляют команду. У нас в стране любят идеализировать спортсмена, или команду после двух-трех побед, этого не должно быть. Нужно воспринимать спокойно».

Massalimaidyn: «Впереди играть некому. Нет костяка стабильного. Единственный, кто бегал и пытался что-то сделать — это Зайнутдинов. Больше никто не шел вперед. Ну да ладно. Все равно выполнили задачу набрать 3 очка в 2 матчах».

Kurask04kz: «Пожалуйста, не приглашайте Ахметова и Бейсебекова в сборную. Прошу. Зачем они? Просто были пятнышком желтым на поле. Бейсебекова читают как четверостишье, а Ахметова на старте все опережают. Гафуржан, Малый, Меркель — лучшие в этом матче. И да, стоит попробовать Сейдахмета вместо Муртазаева».

Safezoneastana: «Теперь победу над Шотландией будут крутить целый год. Приятного просмотра!».

Andryblg: «Я вот читаю комментарии. Сначала свою сборную поддерживаете, а после поражения сразу все г**ном обливаете! Не стыдно?».

Kabyshev.Adil: «Бейсебеков и Ахметов, вы че делали, бараны? У меня во дворе лучше вас дети играют! Такие бабки получаете, а итог — 0. Бросайте сборную, не позорьтесь».

Krismaaas: «Одним словом — Россия круче, Россия класс! Кто не верит, тому в глаз».

Piter_fm777: «Если Ахметов и Бейсебеков хотят помочь сборной, то пусть уйдут! Эта будет самая лучшая помощь!».