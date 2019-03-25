«Лучше было бы шотландцам так проиграть». Что говорят в Казахстане о провале в матче с Россией
Обзор СМИ и комментариев пользователей.
Обзор СМИ и комментариев пользователей.
— После победы над Шотландией, да еще какой, от Казахстана ожидали, по крайней мере, ничью с Россией, но сделать это было очень трудно, соперник не только выше классом, но еще и проиграл Бельгии на старте, а значит очки были нужны максимальные. <…>.
В целом у Казахстана явно не хватало эмоций, видимо, слишком много было отдано против Шотландии, в итоге после 3:0 последовали 0:4.
— Злой гений казахстанской сборной
— При заполненном до отказа стадионе и в присутствии президента страны
Что касается болельщиков сборной Казахстана, то некоторые обрушились с критикой на конкретных игроков, призвав защитников Абзала Бейсебекова и Елдоса Ахметова, а также нападающего Романа Муртазаева завершить карьеру национальной команды. Другие отмечали, что команда Станислава Черчесова выше классом и просили воздержаться от гневных комментариев.
N.Jametov: «Позор!!! Как можно им так проиграть?! Лучше было бы шотландцам так проиграть. Нет характера! Ахметов, Муртазаев — ***** их в сборную берут?! Вратарь вообще турист».
Talgat759: «Игра напомнила слив, ибо не шли вперед с самого начала. Мандраж российской команды? Как я говорю, не надо шапкозакидательских настроений после побед, ибо они потом расслабляют команду. У нас в стране любят идеализировать спортсмена, или команду после
Massalimaidyn: «Впереди играть некому. Нет костяка стабильного. Единственный, кто бегал и пытался
Kurask04kz: «Пожалуйста, не приглашайте Ахметова и Бейсебекова в сборную. Прошу. Зачем они? Просто были пятнышком желтым на поле. Бейсебекова читают как четверостишье, а Ахметова на старте все опережают. Гафуржан, Малый, Меркель — лучшие в этом матче. И да, стоит попробовать Сейдахмета вместо Муртазаева».
Safezoneastana: «Теперь победу над Шотландией будут крутить целый год. Приятного просмотра!».
Andryblg: «Я вот читаю комментарии. Сначала свою сборную поддерживаете, а после поражения сразу все г**ном обливаете! Не стыдно?».
Kabyshev.Adil: «Бейсебеков и Ахметов, вы че делали, бараны? У меня во дворе лучше вас дети играют! Такие бабки получаете, а итог — 0. Бросайте сборную, не позорьтесь».
Krismaaas: «Одним словом — Россия круче, Россия класс! Кто не верит, тому в глаз».
Piter_fm777: «Если Ахметов и Бейсебеков хотят помочь сборной, то пусть уйдут! Эта будет самая лучшая помощь!».
Андрей Михайлов
|Михал Билек
|Станислав Черчесов
|Денис Черышев(Алексей Ионов, Магомед Оздоев)
|19′
|Денис Черышев(Артем Дзюба)
|45+2′
|Артем Дзюба(Денис Черышев, Ильзат Ахметов)
|52′
|Абзал Бейсебеков
|62′
|12
|Дмитрий Непогодов
|1
|Маринату Гильерме
|16
|Гафуржан Суюмбаев
49′
|2
|Мариу Фернандес
|2
|Сергей Малый
|13
|Федор Кудряшов
|6
|Елдос Ахметов
64′
|5
|Андрей Семенов
|21
|Абзал Бейсебеков
|14
|Георгий Джикия
|17
|Александр Меркель
|6
|Денис Черышев
70′
|19
|Бактиер Зайнутдинов
90+3′
|8
|Юрий Газинский
|5
|Исламбек Куат
59′
|7
|Магомед Оздоев
|23
|Юрий Логвиненко
30′
|21
|Алексей Ионов
61′
|11
|Ян Вороговский
|20
|Владислав Игнатьев
|8
|Юрий Перцух
85′
|19
|Ильзат Ахметов
72′
|10
|Георгий Жуков
|15
|Алексей Миранчук
|14
|Роман Муртазаев
59′
|22
|Артем Дзюба
82′
|15
|Бауыржан Турысбек
|10
|Федор Чалов
|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|8
|7
|Удары (всего)
|16
|2
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|9
|12
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Славко Винчич(Словения)
|Боковой судья
|Андраж Ковачич(Словения)
|Боковой судья
|Томаж Кланчник(Словения)