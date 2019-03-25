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13:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Лучше было бы шотландцам так проиграть». Что говорят в Казахстане о провале в матче с Россией

Обзор СМИ и комментариев пользователей.

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Sports.kz: «Спускаемся с небес, или братский подарок»

— После победы над Шотландией, да еще какой, от Казахстана ожидали, по крайней мере, ничью с Россией, но сделать это было очень трудно, соперник не только выше классом, но еще и проиграл Бельгии на старте, а значит очки были нужны максимальные. <…>.

В целом у Казахстана явно не хватало эмоций, видимо, слишком много было отдано против Шотландии, в итоге после 3:0 последовали 0:4.

Prosports.kz: «Холодный душ после жаркой бани»

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— Злой гений казахстанской сборной Черышев-младший к двум голам добавил изумительную по исполнению результативную передачу на Дзюбу, поменявшись с капитаном россиян ролями, которые они исполнили перед перерывом — 0:3. Дружина Михала Билека после этого окончательно рассыпалась и стала забивать сама себе: неопасный удар Магомеда Оздоева в автогол неуклюжим касанием превратил Абзал Бейсебеков — 0:4 на исходе часа игры. В оставшееся время скорее гости могли довести свое превосходство до неприличного, чем казахстанцы порадовать родных зрителей хотя бы одним забитым мячом. Вслед за крупной победой над Шотланией последовал разгром от России. Два разных матча, две совершенно разные сборные Казахстана. Какая же из них — настоящая?

Sport.Inform.kz: «С небес на землю»

— При заполненном до отказа стадионе и в присутствии президента страны Касым-Жомарта Токаева подопечные Михала Билека провалили игру против России. Команда Станислава Черчесова после поражения в Бельгии максимально мобилизовалась и сделала все, чтобы не осложнять себе ситуацию в турнирной таблице.

Что касается болельщиков сборной Казахстана, то некоторые обрушились с критикой на конкретных игроков, призвав защитников Абзала Бейсебекова и Елдоса Ахметова, а также нападающего Романа Муртазаева завершить карьеру национальной команды. Другие отмечали, что команда Станислава Черчесова выше классом и просили воздержаться от гневных комментариев.

N.Jametov: «Позор!!! Как можно им так проиграть?! Лучше было бы шотландцам так проиграть. Нет характера! Ахметов, Муртазаев — ***** их в сборную берут?! Вратарь вообще турист».

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Talgat759: «Игра напомнила слив, ибо не шли вперед с самого начала. Мандраж российской команды? Как я говорю, не надо шапкозакидательских настроений после побед, ибо они потом расслабляют команду. У нас в стране любят идеализировать спортсмена, или команду после двух-трех побед, этого не должно быть. Нужно воспринимать спокойно».

Massalimaidyn: «Впереди играть некому. Нет костяка стабильного. Единственный, кто бегал и пытался что-то сделать — это Зайнутдинов. Больше никто не шел вперед. Ну да ладно. Все равно выполнили задачу набрать 3 очка в 2 матчах».

Kurask04kz: «Пожалуйста, не приглашайте Ахметова и Бейсебекова в сборную. Прошу. Зачем они? Просто были пятнышком желтым на поле. Бейсебекова читают как четверостишье, а Ахметова на старте все опережают. Гафуржан, Малый, Меркель — лучшие в этом матче. И да, стоит попробовать Сейдахмета вместо Муртазаева».

Safezoneastana: «Теперь победу над Шотландией будут крутить целый год. Приятного просмотра!».

Andryblg: «Я вот читаю комментарии. Сначала свою сборную поддерживаете, а после поражения сразу все г**ном обливаете! Не стыдно?».

Kabyshev.Adil: «Бейсебеков и Ахметов, вы че делали, бараны? У меня во дворе лучше вас дети играют! Такие бабки получаете, а итог — 0. Бросайте сборную, не позорьтесь».

Krismaaas: «Одним словом — Россия круче, Россия класс! Кто не верит, тому в глаз».

Piter_fm777: «Если Ахметов и Бейсебеков хотят помочь сборной, то пусть уйдут! Эта будет самая лучшая помощь!».

Андрей Михайлов

Казахстан
0:4
Первый тайм: 0:2
Россия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I24.03.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Astana Arena, 29582 зрителя
Главные тренеры
Михал БилекСтанислав Черчесов
Голы
Денис Черышев(Алексей Ионов, Магомед Оздоев)19′
Денис Черышев(Артем Дзюба)45+2′
Артем Дзюба(Денис Черышев, Ильзат Ахметов)52′
Абзал Бейсебеков62′
Составы команд
12Дмитрий Непогодов
1Маринату Гильерме
16Гафуржан Суюмбаев
49′
2Мариу Фернандес
2Сергей Малый
13Федор Кудряшов
6Елдос Ахметов
64′
5Андрей Семенов
21Абзал Бейсебеков
14Георгий Джикия
17Александр Меркель
6Денис Черышев
70′
19Бактиер Зайнутдинов
90+3′
8Юрий Газинский
5Исламбек Куат
59′
7Магомед Оздоев
23Юрий Логвиненко
30′
21Алексей Ионов
61′
11Ян Вороговский
20Владислав Игнатьев
8Юрий Перцух
85′
19Ильзат Ахметов
72′
10Георгий Жуков
15Алексей Миранчук
14Роман Муртазаев
59′
22Артем Дзюба
82′
15Бауыржан Турысбек
10Федор Чалов
Статистика
4Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты8
7Удары (всего)16
2Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
2Угловые9
12Фолы11
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяСлавко Винчич(Словения)
Боковой судьяАндраж Ковачич(Словения)
Боковой судьяТомаж Кланчник(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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