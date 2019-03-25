Джано — герой. Ананидзе спас футболиста сборной Швейцарии

Источник: Reuters

Что случилось

В субботу в Тбилиси на 24-й минуте матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Грузии и Швейцарии произошел эпизод, едва не закончившийся трагедией. 23-летний защитник хозяев Джемал Табидзе и его коллега по амплуа 27-летний Фабиан Шер столкнулись головами в верховом единоборстве. В результате швейцарец потерял сознание, у него запал язык (когда человек находится без сознания, язык под действием гравитации сползает в дыхательные пути, перекрывая их).

Источник: Reuters

Первым помощь сопернику оказал 26-летний грузинский полузащитник Джано Ананидзе. Выступающий в чемпионате России за «Крылья Советов» игрок еще до появления врачей смог достать язык из горла Шера, тем самым освободим ему дыхание.

Табидзе также некоторое время находился без движения, его белая футболка была залита кровью.

Несмотря на страшное столкновение, оба футболиста смогли продолжить игру. Шер провел на поле все 90 минут, а Табидзе на 60-й минуте был заменен на защитника московского «Локомотива» Соломона Кверквелию.

«Это того стоило»

После финального свистка швейцарцу показали видео его столкновения с Табидзе. В интервью BBC он признался, что увиденное его шокировало: «Это выглядит ужасно, — сказал защитник английского “Ньюкасла”. — Я ничего не помню. Я отключился на несколько секунд. Мой череп до сих пор гудит. А еще у меня болит шея, а на лбу синяк. Но это того стоило».

Что случилось с Табидзе?

После игры главный тренер грузинской сборной Владимир Вайсс сказал, что получивший травму защитник, на клубном уровне выступающий за «Уфу», не поможет команде в игре второго тура отбора на Евро-2020 против Ирландии, которая состоится во вторник, 26 марта.

«Изменения перед матчем со сборной Ирландии будут носить вынужденный характер. У Табидзе сотрясение мозга, он не сможет поехать с нами в Дублин. Изменения также могут насить и тактический характер. Могу сказать, что их будет, как минимум два-три», — отметил сразу после игры словацкий специалист, слова которого приводит пресс-служба Грузинской футбольной федерации.

Случай с Гусевым

Весной 2014 года поединок «Днепра» и киевского «Динамо» едва не завершился трагедией. Олег Гусев и Денис Бойко одновременно пошли на мяч, и голкипер днепрян врезался коленом в голову динамовскому капитану. Полузащитник потерял сознание, у него запал язык.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/RplN88NDrjE?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Первым, кто сориентировался в ситуации, оказался игрок «Днепра» Джаба Канкава. Грузинский легионер рванул к лежащему на земле сопернику и пальцами разжал ему рот. Спасенный Гусев смог вернуться на поле уже через две недели после страшного столкновения.

Интересно, что Конкава тоже принял участие в матче Грузия — Швейцария.

Швейцарцы выразили благодарность Джано

Пресс-атташе Швейцарской футбольной ассоциации Марко фон Ах прокомментировал «СЭ» инцидент с участием Шера и оказанием первой помощи защитнику со стороны Ананидзе.

— Шер в порядке, он отыграл матч до конца, — сказал фон Ах. — У него не было проблем во время полета домой (4 часа в пути). Он тренировался наравне с теми, кто в субботу вышел в стартовом составе на матч с Грузией.

Игроки на поле быстро заметили, что Шер хорошо реагировал на вопросы врача. Во время игры они продолжали спрашивать его о самочувствии. Никто не сомневался, что в этом инциденте не было ничего страшного.

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Отметила ли наша делегация действия Ананидзе? Конечно. Наш врач отправил ему сообщение, сказав, что тот все сделал правильно. Когда врач прибыл на поле, наши игроки также сделали все лучшим образом. Еще раз спасибо Джано за то, что он убедился, в том, что Фабиан не задохнется из-за западения языка. Мы не можем не отметить то, что он сделал. Но мы уверены, что любой швейцарский игрок сделал бы тоже самое для другого футболиста после столкновения в воздухе или в случае любой другой опасности. Мы рады отметить, что Джано отреагировал очень-очень быстро.

Когда Грузия и Швейцария сыграют ответный матч в отборе на Евро-2020, мы еще раз убедимся, чтобы Грузинская федерация получила нашу благодарность.