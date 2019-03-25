Текущие события
Футбол. Сборные
перерыв
Китай0
Узбекистан1
Футбол. Сборные
14:30
Мьянма
Индонезия
Футбол. Сборные
14:35
Таиланд
Уругвай
Футбол. Сборные
17:00
Азербайджан
Литва
Футбол. Сборные
18:45
Саудовская Аравия
Экваториальная Гвинея
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Турция
Молдавия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Черногория
Англия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Косово
Болгария
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Португалия
Сербия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Люксембург
Украина
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Франция
Исландия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Андорра
Албания
Футбол. Чемпионат Европы
24.03
Северная Ирландия2
Беларусь1
Футбол. Чемпионат Европы
24.03
Нидерланды2
Германия3
Футбол. Чемпионат Европы
24.03
Словения1
Македония1
Футбол. Чемпионат Европы
24.03
Польша2
Латвия0
Футбол. Чемпионат Европы
24.03
Кипр0
Бельгия2
Все события
Фоторепортажи
12Алина Загитова — чемпионка мира!
20Главная красавица биатлона завоевала Кубок мира
10:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Джано — герой. Ананидзе спас футболиста сборной Швейцарии

Это произошло во время матча отборочного цикла Евро-2020.

Наверх
Источник: Reuters

Что случилось

В субботу в Тбилиси на 24-й минуте матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Грузии и Швейцарии произошел эпизод, едва не закончившийся трагедией. 23-летний защитник хозяев Джемал Табидзе и его коллега по амплуа 27-летний Фабиан Шер столкнулись головами в верховом единоборстве. В результате швейцарец потерял сознание, у него запал язык (когда человек находится без сознания, язык под действием гравитации сползает в дыхательные пути, перекрывая их).

Источник: Reuters

Первым помощь сопернику оказал 26-летний грузинский полузащитник Джано Ананидзе. Выступающий в чемпионате России за «Крылья Советов» игрок еще до появления врачей смог достать язык из горла Шера, тем самым освободим ему дыхание.

Табидзе также некоторое время находился без движения, его белая футболка была залита кровью.

Несмотря на страшное столкновение, оба футболиста смогли продолжить игру. Шер провел на поле все 90 минут, а Табидзе на 60-й минуте был заменен на защитника московского «Локомотива» Соломона Кверквелию.

«Это того стоило»

После финального свистка швейцарцу показали видео его столкновения с Табидзе. В интервью BBC он признался, что увиденное его шокировало: «Это выглядит ужасно, — сказал защитник английского “Ньюкасла”. — Я ничего не помню. Я отключился на несколько секунд. Мой череп до сих пор гудит. А еще у меня болит шея, а на лбу синяк. Но это того стоило».

Что случилось с Табидзе?

После игры главный тренер грузинской сборной Владимир Вайсс сказал, что получивший травму защитник, на клубном уровне выступающий за «Уфу», не поможет команде в игре второго тура отбора на Евро-2020 против Ирландии, которая состоится во вторник, 26 марта.

«Изменения перед матчем со сборной Ирландии будут носить вынужденный характер. У Табидзе сотрясение мозга, он не сможет поехать с нами в Дублин. Изменения также могут насить и тактический характер. Могу сказать, что их будет, как минимум два-три», — отметил сразу после игры словацкий специалист, слова которого приводит пресс-служба Грузинской футбольной федерации.

Случай с Гусевым

Весной 2014 года поединок «Днепра» и киевского «Динамо» едва не завершился трагедией. Олег Гусев и Денис Бойко одновременно пошли на мяч, и голкипер днепрян врезался коленом в голову динамовскому капитану. Полузащитник потерял сознание, у него запал язык.

Во время загрузки произошла ошибка.

Первым, кто сориентировался в ситуации, оказался игрок «Днепра» Джаба Канкава. Грузинский легионер рванул к лежащему на земле сопернику и пальцами разжал ему рот. Спасенный Гусев смог вернуться на поле уже через две недели после страшного столкновения.

Интересно, что Конкава тоже принял участие в матче Грузия — Швейцария.

Швейцарцы выразили благодарность Джано

Пресс-атташе Швейцарской футбольной ассоциации Марко фон Ах прокомментировал «СЭ» инцидент с участием Шера и оказанием первой помощи защитнику со стороны Ананидзе.

— Шер в порядке, он отыграл матч до конца, — сказал фон Ах. — У него не было проблем во время полета домой (4 часа в пути). Он тренировался наравне с теми, кто в субботу вышел в стартовом составе на матч с Грузией.

Игроки на поле быстро заметили, что Шер хорошо реагировал на вопросы врача. Во время игры они продолжали спрашивать его о самочувствии. Никто не сомневался, что в этом инциденте не было ничего страшного.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметила ли наша делегация действия Ананидзе? Конечно. Наш врач отправил ему сообщение, сказав, что тот все сделал правильно. Когда врач прибыл на поле, наши игроки также сделали все лучшим образом. Еще раз спасибо Джано за то, что он убедился, в том, что Фабиан не задохнется из-за западения языка. Мы не можем не отметить то, что он сделал. Но мы уверены, что любой швейцарский игрок сделал бы тоже самое для другого футболиста после столкновения в воздухе или в случае любой другой опасности. Мы рады отметить, что Джано отреагировал очень-очень быстро.

Когда Грузия и Швейцария сыграют ответный матч в отборе на Евро-2020, мы еще раз убедимся, чтобы Грузинская федерация получила нашу благодарность.

Андрей Михайлов

Грузия
0:2
Первый тайм: 0:0
Швейцария
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа D23.03.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Boris Paichadze, 52000 зрителей
Главные тренеры
Владимир ВайссВладимир Петкович
Голы
Стивен Цубер56′
Денис Закария80′
Составы команд
1Георгий Лория
1Янн Зоммер
2Отар Какабадзе
2Штефан Лихтштайнер
3Давид Хочолава
76′
5Мануэль Аканджи
4Гурам Кашия
13Рикардо Родригес
6Ника Квеквескири
70′
22Фабиан Шер
7Джаба Канкава
10Гранит Джака
89′
8Валерий Казаишвили
14Стивен Цубер
21Валериане Гвилия
90+2′
17Денис Закария
16Джемал Табидзе
60′
8Ремо Фройлер
90′
5Соломон Кверквелия
15Джибриль Соу
10Джано Ананидзе
84′
7Брель Эмболо
84′
13Ника Качарава
11Ренато Штеффен
11Георгий Квилитая
74′
19Марио Гавранович
60′
19Саба Лобжанидзе
9Альбиан Айети
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
6Удары (всего)24
1Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
2Угловые9
15Фолы7
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяКрейг Поусон(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Грузия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Швейцария
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2016
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Главные инсайды о "Спартаке"
Речь Кокорина в суде была короткой, но запоминающейся
Дзюба и Черышев – красавцы. Но лучший – Черчесов
Самая красивая биатлонистка взяла Кубок мира
Гол Шульца принес сборной Германии победу над голландцами
Дело Шипулина живет. Логинов провалил гонку, но это не важно
Российский боксер выиграл у бывшего чемпиона мира (видео)
Майк Тайсон дал совет Макгрегору
Черчесов: Сказал Дзюбе, что пока он не забьет — не заменим
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь