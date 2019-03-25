Гол Шульца принес сборной Германии победу над голландцами в отборе ЧЕ
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Сборная Германии по футболу обыграла команду Нидерландов в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Сборная Германии по футболу обыграла команду Нидерландов в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Встреча группы С, прошедшая в Нидерландах, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, у которых голы забили Лерой Сане (15-я минута), Серж Гнабри (34) и Нико Шульц (90). У хозяев отличились Маттейс де Лихт (48) и Мемфис Депай (63).
В другом матче этой группы команда Северной Ирландии дома обыграла сборную Белоруссии — 2:1.
|Роналд Куман
|Йоахим Лев
|Маттейс де Лигт
|48′
|Лерой Сане
|15′
|Мемфис Депай
|63′
|Серж Гнабри
|34′
|Нико Шульц
|90′
|1
|Яспер Силлессен
|1
|Мануэль Нойер
|22
|Дензел Дюмфрис
|4
|Маттиас Гинтер
|17
|Дэйли Блинд
38′
|15
|Никлас Зюле
|3
|Маттейс де Лигт
|16
|Антонио Рюдигер
|4
|Виргил ван Дейк
|2
|Тило Керер
|21
|Френки де Йонг
|14
|Нико Шульц
|8
|Джорджиньо Вайналдум
|19
|Лерой Сане
|10
|Мемфис Депай
|6
|Джошуа Киммих
|11
|Квинси Промес
|8
|Тони Кроос
|15
|Мартен де Рон
90′
|18
|Леон Горецка
70′
|19
|Люк де Йонг
|21
|Илкай Гюндоган
|9
|Райан Бабел
45′
|20
|Серж Гнабри
88′
|7
|Стевен Бергвайн
|11
|Марко Ройс
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|11
|6
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|1
|15
|Фолы
|10
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Хесус Хиль Мансано(Испания)