Гол Шульца принес сборной Германии победу над голландцами в отборе ЧЕ

Встреча группы С, прошедшая в Нидерландах, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, у которых голы забили Лерой Сане (15-я минута), Серж Гнабри (34) и Нико Шульц (90). У хозяев отличились Маттейс де Лихт (48) и Мемфис Депай (63).