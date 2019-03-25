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00:59 (мск), источник: Р-Спорт

Гол Шульца принес сборной Германии победу над голландцами в отборе ЧЕ

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Сборная Германии по футболу обыграла команду Нидерландов в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

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Источник: AFP 2019

Встреча группы С, прошедшая в Нидерландах, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, у которых голы забили Лерой Сане (15-я минута), Серж Гнабри (34) и Нико Шульц (90). У хозяев отличились Маттейс де Лихт (48) и Мемфис Депай (63).

В другом матче этой группы команда Северной Ирландии дома обыграла сборную Белоруссии — 2:1.

Нидерланды
2:3
Первый тайм: 0:2
Германия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа C24.03.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Johan Cruijff ArenA
Главные тренеры
Роналд КуманЙоахим Лев
Голы
Маттейс де Лигт48′
Лерой Сане15′
Мемфис Депай63′
Серж Гнабри34′
Нико Шульц90′
Составы команд
1Яспер Силлессен
1Мануэль Нойер
22Дензел Дюмфрис
4Маттиас Гинтер
17Дэйли Блинд
38′
15Никлас Зюле
3Маттейс де Лигт
16Антонио Рюдигер
4Виргил ван Дейк
2Тило Керер
21Френки де Йонг
14Нико Шульц
8Джорджиньо Вайналдум
19Лерой Сане
10Мемфис Депай
6Джошуа Киммих
11Квинси Промес
8Тони Кроос
15Мартен де Рон
90′
18Леон Горецка
70′
19Люк де Йонг
21Илкай Гюндоган
9Райан Бабел
45′
20Серж Гнабри
88′
7Стевен Бергвайн
11Марко Ройс
Статистика
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
17Удары (всего)11
6Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
9Угловые1
15Фолы10
4Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяХесус Хиль Мансано(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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