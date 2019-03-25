Германия не убедила, но победила. Сумасшедший матч в Амстердаме

Источник: AFP 2019

Немцы уже не те?

Рейтинг Йоахима Лева в Германии стремительно падает. Если после чемпионата мира в Бразилии его носили на руках и называли его именем стадионы, то 2018-й год превратил тренера немецкой команды почти в персону нон грата. В России сборная Германии не вышла в плей-офф и проиграла даже Корее, а в Лиге наций не одержала ни одной победы в группе с Францией и Голландией. Да, этот турнир пока мало кому понятен и интересен, но критики Лева вооружились лишним доводом — Германия вылетела в дивизион В, и это звучит ужасно.

За весь 2018-й немцы проиграли шесть матчей — такого кошмарного результата сборная не показывала ни в одном году. Даже Гари Линекер осенью позволил себе подшутить над собственным крылатым выражением про всепобеждающих немцев. «Сказавший, что немцы всегда выигрывают, ничего не соображает», — написал экс-форвард сборной Англии в Твиттере.

Яма рядом с Левом вырыта давно, но сам тренер делает ее еще глубже. В марте он внезапно объявил о том, что больше не будет вызывать в сборную трех символов золотого чемпионата мира — Хуммельса, Мюллера и Боатенга. Причем сделано это было сухо и в обход самих футболистов — они узнали о решении Лева из официального заявления на сайте Германского футбольного союза. Даже сама «Бавария» разгневалась и выпустила жесткое сообщение на своем портале с критикой Лева — по мнению клуба, решение опубликовано в неподходящий момент.

Без центрфорвардов

У голландцев, наоборот, эпоха возрождения. Два-три года ушли на обновление состава, хотя прошли они болезненно — оранжевые пропустили два крупных турнира подряд. Однако прошлая осень показала, что сборная Голландии снова жива — она стала первой в группе Лиги наций с двумя победителями двух последних чемпионатов мира. Выросли и новые звезды — ван Дейк, де Лигт, Френки де Йонг, Депай, Вайналдум, Промес. С таким костяком можно наращивать результаты.

Многих из перечисленных футболистов Роналд Куман выпустил в основе и на отборочную игру с Германией. В частности, с первых минут вышел экс-спартаковец Промес. Лев составом удивил: он продолжил гнуть линию с тремя центральными защитниками, Киммихом в роли опорного хавбека и «ложной «девяткой». Трио форвардов у немцев было очень необычным: Горецка, Сане и Гнабри. У Голландии на острие, как и в матче с Белоруссией, играл Депай. Так что чистых центрфорвардов в основе у команд не было вообще.

По ходу первого тайма Куман изменил схему голландцев, что подтвердил и режиссер трансляции — на 41-й минуте в кадре оказалась нарисованная на бумаге расстановка голландцев: они переключились с 4−3−3 на 3−1−4−2, а Промесу отдали весь левый фланг.

Удивительная развязка

На такие изменения Кумана побудил пойти счет. Сборная Германии за первый тайм успела забить дважды, причем гол Гнабри оказался особенно красивым — форвард «Баварии» поразил дальний угол.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/LeDSDZST2oU?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Голландия тоже атаковала, но не так размашисто и остро, как соперник. К тому же, у немцев в воротах находился Нойер, а это уже гарантия качества — голкипер до перерыва отбил два удара «на гол». В обоих случаях «Йохан Кройф Арена» аплодировала то ли автору гола, то ли самому вратарю.

В перерыве Куман выпустил Бергвайна вместо Бабела, но самое важное — перетряхнул схему. Оранжевые забегали с удвоенной силой и почти сразу после перерыва сократили счет. Забил тот самый де Лигт, которого «Барселона» хочет купить у «Аякса» вслед за Френки де Йонгом.

Передачу де Лигту отдал Депай, а через четверть часа Мемфис забил сам и сравнял счет. Нападающий «Лиона» феноменален — в двух последних матчах Голландия отличилась шесть раз, и в каждом из шести голов Депай принял прямое участие (точный удар или результативная передача).

Голландия заслуживала ничьей и вполне могла ее добиться, но одна шальная атака немцев по левому флангу и один просчет центра обороны стоил хозяевам очков. В штрафную прибежал крайний защитник «Хоффенхайма» Шульц и принес три очка сборной Германии.