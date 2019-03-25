Германия не убедила, но победила. Сумасшедший матч в Амстердаме
В матче второго тура отборочного этапа Евро-2020 Голландия дома проиграла Германии (2:3).
В матче второго тура отборочного этапа Евро-2020 Голландия дома проиграла Германии (2:3).
Рейтинг Йоахима Лева в Германии стремительно падает. Если после чемпионата мира в Бразилии его носили на руках и называли его именем стадионы, то 2018-й год превратил тренера немецкой команды почти в персону нон грата. В России сборная Германии не вышла в
За весь 2018-й немцы проиграли шесть матчей — такого кошмарного результата сборная не показывала ни в одном году. Даже Гари Линекер осенью позволил себе подшутить над собственным крылатым выражением про всепобеждающих немцев. «Сказавший, что немцы всегда выигрывают, ничего не соображает», — написал
Яма рядом с Левом вырыта давно, но сам тренер делает ее еще глубже. В марте он внезапно объявил о том, что больше не будет вызывать в сборную трех символов золотого чемпионата мира — Хуммельса, Мюллера и Боатенга. Причем сделано это было сухо и в обход самих футболистов — они узнали о решении Лева из официального заявления на сайте Германского футбольного союза. Даже сама «Бавария» разгневалась и выпустила жесткое сообщение на своем портале с критикой Лева — по мнению клуба, решение опубликовано в неподходящий момент.
У голландцев, наоборот, эпоха возрождения.
Многих из перечисленных футболистов Роналд Куман выпустил в основе и на отборочную игру с Германией. В частности, с первых минут вышел
По ходу первого тайма Куман изменил схему голландцев, что подтвердил и режиссер трансляции — на 41-й минуте в кадре оказалась нарисованная на бумаге расстановка голландцев: они переключились с 4−3−3 на 3−1−4−2, а Промесу отдали весь левый фланг.
На такие изменения Кумана побудил пойти счет. Сборная Германии за первый тайм успела забить дважды, причем гол Гнабри оказался особенно красивым — форвард «Баварии» поразил дальний угол.
Голландия тоже атаковала, но не так размашисто и остро, как соперник. К тому же, у немцев в воротах находился Нойер, а это уже гарантия качества — голкипер до перерыва отбил два удара «на гол». В обоих случаях «Йохан Кройф Арена» аплодировала то ли автору гола, то ли самому вратарю.
В перерыве Куман выпустил Бергвайна вместо Бабела, но самое важное — перетряхнул схему. Оранжевые забегали с удвоенной силой и почти сразу после перерыва сократили счет. Забил тот самый де Лигт, которого «Барселона» хочет купить у «Аякса» вслед за Френки де Йонгом.
Передачу де Лигту отдал Депай, а через четверть часа Мемфис забил сам и сравнял счет. Нападающий «Лиона» феноменален — в двух последних матчах Голландия отличилась шесть раз, и в каждом из шести голов Депай принял прямое участие (точный удар или результативная передача).
Голландия заслуживала ничьей и вполне могла ее добиться, но одна шальная атака немцев по левому флангу и один просчет центра обороны стоил хозяевам очков. В штрафную прибежал крайний защитник «Хоффенхайма» Шульц и принес три очка сборной Германии.
Гоша Чернов
|Роналд Куман
|Йоахим Лев
|Маттейс де Лигт
|48′
|Лерой Сане
|15′
|Мемфис Депай
|63′
|Серж Гнабри
|34′
|Нико Шульц
|90′
|1
|Яспер Силлессен
|1
|Мануэль Нойер
|22
|Дензел Дюмфрис
|4
|Маттиас Гинтер
|17
|Дэйли Блинд
38′
|15
|Никлас Зюле
|3
|Маттейс де Лигт
|16
|Антонио Рюдигер
|4
|Виргил ван Дейк
|2
|Тило Керер
|21
|Френки де Йонг
|14
|Нико Шульц
|8
|Джорджиньо Вайналдум
|19
|Лерой Сане
|10
|Мемфис Депай
|6
|Джошуа Киммих
|11
|Квинси Промес
|8
|Тони Кроос
|15
|Мартен де Рон
90′
|18
|Леон Горецка
70′
|19
|Люк де Йонг
|21
|Илкай Гюндоган
|9
|Райан Бабел
45′
|20
|Серж Гнабри
88′
|7
|Стевен Бергвайн
|11
|Марко Ройс
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|11
|6
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|1
|15
|Фолы
|10
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Хесус Хиль Мансано(Испания)