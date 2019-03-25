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12:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Германия не убедила, но победила. Сумасшедший матч в Амстердаме

В матче второго тура отборочного этапа Евро-2020 Голландия дома проиграла Германии (2:3).

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Источник: AFP 2019

Немцы уже не те?

Рейтинг Йоахима Лева в Германии стремительно падает. Если после чемпионата мира в Бразилии его носили на руках и называли его именем стадионы, то 2018-й год превратил тренера немецкой команды почти в персону нон грата. В России сборная Германии не вышла в плей-офф и проиграла даже Корее, а в Лиге наций не одержала ни одной победы в группе с Францией и Голландией. Да, этот турнир пока мало кому понятен и интересен, но критики Лева вооружились лишним доводом — Германия вылетела в дивизион В, и это звучит ужасно.

За весь 2018-й немцы проиграли шесть матчей — такого кошмарного результата сборная не показывала ни в одном году. Даже Гари Линекер осенью позволил себе подшутить над собственным крылатым выражением про всепобеждающих немцев. «Сказавший, что немцы всегда выигрывают, ничего не соображает», — написал экс-форвард сборной Англии в Твиттере.

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Яма рядом с Левом вырыта давно, но сам тренер делает ее еще глубже. В марте он внезапно объявил о том, что больше не будет вызывать в сборную трех символов золотого чемпионата мира — Хуммельса, Мюллера и Боатенга. Причем сделано это было сухо и в обход самих футболистов — они узнали о решении Лева из официального заявления на сайте Германского футбольного союза. Даже сама «Бавария» разгневалась и выпустила жесткое сообщение на своем портале с критикой Лева — по мнению клуба, решение опубликовано в неподходящий момент.

Без центрфорвардов

У голландцев, наоборот, эпоха возрождения. Два-три года ушли на обновление состава, хотя прошли они болезненно — оранжевые пропустили два крупных турнира подряд. Однако прошлая осень показала, что сборная Голландии снова жива — она стала первой в группе Лиги наций с двумя победителями двух последних чемпионатов мира. Выросли и новые звезды — ван Дейк, де Лигт, Френки де Йонг, Депай, Вайналдум, Промес. С таким костяком можно наращивать результаты.

Многих из перечисленных футболистов Роналд Куман выпустил в основе и на отборочную игру с Германией. В частности, с первых минут вышел экс-спартаковец Промес. Лев составом удивил: он продолжил гнуть линию с тремя центральными защитниками, Киммихом в роли опорного хавбека и «ложной «девяткой». Трио форвардов у немцев было очень необычным: Горецка, Сане и Гнабри. У Голландии на острие, как и в матче с Белоруссией, играл Депай. Так что чистых центрфорвардов в основе у команд не было вообще.

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По ходу первого тайма Куман изменил схему голландцев, что подтвердил и режиссер трансляции — на 41-й минуте в кадре оказалась нарисованная на бумаге расстановка голландцев: они переключились с 4−3−3 на 3−1−4−2, а Промесу отдали весь левый фланг.

Удивительная развязка

На такие изменения Кумана побудил пойти счет. Сборная Германии за первый тайм успела забить дважды, причем гол Гнабри оказался особенно красивым — форвард «Баварии» поразил дальний угол.

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Голландия тоже атаковала, но не так размашисто и остро, как соперник. К тому же, у немцев в воротах находился Нойер, а это уже гарантия качества — голкипер до перерыва отбил два удара «на гол». В обоих случаях «Йохан Кройф Арена» аплодировала то ли автору гола, то ли самому вратарю.

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В перерыве Куман выпустил Бергвайна вместо Бабела, но самое важное — перетряхнул схему. Оранжевые забегали с удвоенной силой и почти сразу после перерыва сократили счет. Забил тот самый де Лигт, которого «Барселона» хочет купить у «Аякса» вслед за Френки де Йонгом.

Передачу де Лигту отдал Депай, а через четверть часа Мемфис забил сам и сравнял счет. Нападающий «Лиона» феноменален — в двух последних матчах Голландия отличилась шесть раз, и в каждом из шести голов Депай принял прямое участие (точный удар или результативная передача).

Голландия заслуживала ничьей и вполне могла ее добиться, но одна шальная атака немцев по левому флангу и один просчет центра обороны стоил хозяевам очков. В штрафную прибежал крайний защитник «Хоффенхайма» Шульц и принес три очка сборной Германии.

Гоша Чернов

Нидерланды
2:3
Первый тайм: 0:2
Германия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа C24.03.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Johan Cruijff ArenA
Главные тренеры
Роналд КуманЙоахим Лев
Голы
Маттейс де Лигт48′
Лерой Сане15′
Мемфис Депай63′
Серж Гнабри34′
Нико Шульц90′
Составы команд
1Яспер Силлессен
1Мануэль Нойер
22Дензел Дюмфрис
4Маттиас Гинтер
17Дэйли Блинд
38′
15Никлас Зюле
3Маттейс де Лигт
16Антонио Рюдигер
4Виргил ван Дейк
2Тило Керер
21Френки де Йонг
14Нико Шульц
8Джорджиньо Вайналдум
19Лерой Сане
10Мемфис Депай
6Джошуа Киммих
11Квинси Промес
8Тони Кроос
15Мартен де Рон
90′
18Леон Горецка
70′
19Люк де Йонг
21Илкай Гюндоган
9Райан Бабел
45′
20Серж Гнабри
88′
7Стевен Бергвайн
11Марко Ройс
Статистика
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
17Удары (всего)11
6Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
9Угловые1
15Фолы10
4Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяХесус Хиль Мансано(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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