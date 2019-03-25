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14:54 (мск), источник: Прессбол

Криушенко: Как бы обидно ни было, нужно смотреть дальше

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал выездное поражение от команды Северной Ирландии (1:2) в матче квалификации чемпионата Европы-2020. Слова рулевого передает спецкор pressball.by Филипп Матюшонок из Белфаста.

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Источник: Reuters

— Обидно проигрывать такой матч на последних минутах. К манере соперника со множеством подач, фланговой игры мы готовились. И поэтому обидно вдвойне, что пропустили второй мяч после низовой фланговой передачи: не успели закрыть центральную зону. Но что делать?.. Как бы обидно ни было, нужно смотреть дальше. Наверное, в плюс занесу то, что команда боролась до конца, была более сконцентрированной, действовала злее. Наверное, ребята почувствовали, что можно играть от соперника и добиваться результата.

— Что сказали в раздевалке футболистам после столь обидного поражения?

— Поблагодарил их, поддержал. Они взрослые мужики. Да, обидно… В этой ситуации много не скажешь.

— Не жалеете, что поздно поменяли Павла Савицкого на Павла Нехайчика? У первого, по сути, не было моментов, а второй имел два в отведенный отрезок времени.

— Это взгляд со стороны. Понятно, что замена напрашивалась. Тут еще были нюансы: опорники выполнили много работы — и Драгун, и Маевский, который играл с травмой. Нужно было держать опцию до последнего, так как в любой момент каждый из опорников мог попросить замену. Паша вошел в игру агрессивно и мел два хороших момента. Повторюсь: команда показала, что готова сражаться до конца. Мы, можно сказать, устроили навал, было много верховых передач в штрафную. В концовке и Мартынович пошел вперед… У команды есть характер, хорошая спортивная злость. Жаль, что не удалось забить в ответ.

Северная Ирландия
2:1
Первый тайм: 1:1
Беларусь
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа C24.03.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Windsor Park
Главные тренеры
Майкл О`НиллИгорь Криушенко
Голы
Джонатан Эванс30′
Игорь Стасевич33′
Джош Магеннис87′
Составы команд
1Бэйли Пикок-Фарррелл
12Андрей Климович
3Джамал Льюис
3Александр Мартынович
5Джонатан Эванс
17Михаил Сиваков
17Патрик Макнэйр
19Максим Володько
20Крейг Каткарт
2Станислав Драгун
6Джордж Сэвилл
18Иван Маевский
8Стивен Дэйвис
22Игорь Стасевич
14Стюарт Даллас
9Денис Лаптев
82′
15Джордан Джонс
85′
4Игорь Шитов
73′
11Шейн Фергюсон
5Денис Поляков
7Ниалл Макгинн
68′
10Александр Глеб
66′
21Джош Магеннис
14Антон Путило
10Кайл Лафферти
79′
8Павел Савицкий
85′
9Лайам Бойс
23Павел Нехайчик
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)5
5Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
8Угловые3
8Фолы13
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяПавел Рачковски(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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