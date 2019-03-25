Криушенко: Как бы обидно ни было, нужно смотреть дальше

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— Обидно проигрывать такой матч на последних минутах. К манере соперника со множеством подач, фланговой игры мы готовились. И поэтому обидно вдвойне, что пропустили второй мяч после низовой фланговой передачи: не успели закрыть центральную зону. Но что делать?.. Как бы обидно ни было, нужно смотреть дальше. Наверное, в плюс занесу то, что команда боролась до конца, была более сконцентрированной, действовала злее. Наверное, ребята почувствовали, что можно играть от соперника и добиваться результата.

— Что сказали в раздевалке футболистам после столь обидного поражения?

— Поблагодарил их, поддержал. Они взрослые мужики. Да, обидно… В этой ситуации много не скажешь.

— Не жалеете, что поздно поменяли Павла Савицкого на Павла Нехайчика? У первого, по сути, не было моментов, а второй имел два в отведенный отрезок времени.