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14:47 (мск), источник: Прессбол

Немного огня. Чего не хватило сборной Беларуси в матче с североирландцами

На победу в Белфасте играла только одна команда.

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Источник: AP 2019

Самое отточенное действие белорусов в Белфасте — самоотверженный бросок под удар. Количество заблокированных значительно превышает количество нанесенных. Сиваков, Мартынович, Володько… Драгун! Драгун, присутствуй на «Виндзор Парк» скауты из НХЛ, после финального свистка наверняка получил бы несколько предложений. Редкий хоккеист столько раз за игру бросается под шайбу, сколько наш опорник оказывался на пути мяча этим воскресным вечером. За болельщиков не скажу, но для белорусской обороны он точно не выдался томным.

Самое обидное ощущение — североирландцы не предъявили выдающихся образцов игры, но весь матч были к победе ближе и в конце концов добились желаемого. Может, хозяева были просто лучше, хотя с этим можно спорить. И точно они оказались настырнее. А настырность — дело такое, далеко не всегда зависящее от класса. Ты ее или проявляешь или нет. Команду Майкла О’Нила, проигравшую в Лиге наций все, что можно и нельзя, просто распирало от желания. Распирало ли белорусов — вопрос.

Разница в том, что североирландцы искали свой шанс, а белорусы ждали его. Однажды дождались: Стасевич целился в ворота, попал в Далласа — и вышло даже лучше задуманного. Хозяева прежде, чем забить, заработали около четырех «стандартов» неподалеку от ворот Климовича, с которых грузили мяч в штрафную, и четыре угловых. С четвертого и пришел гол. Они забили не случайно, они планомерно реализовывали план на игру.

Команда Майкла О’Нила умеет немного. Тем не менее она выжимала из себя максимум. Подавала справа, слева, со «стандартов», пробовала поиграть в пас на чужой половине. И даже включала неумелый прессинг. Временами соперник действовал совсем несинхронно — и у белорусов появлялись недурные варианты с комфортом выйти из обороны в атаку, отцепив отправившихся в прессинг хозяев. Однако гости будто цеплялись за ничью и не форсировали события. Только пропустив, команда Криушенко организовала быструю атаку, увенчавшуюся голом. И снова притухла. Хотя пять новых человек в «старте» по сравнению с роттердамским матчем — как будто заявка на то, что тренер ждал от своей команды другой игры.

Североирландцы же лишь наращивали обороты. Они вовсе не блистали изобретательностью, однако хватило и оборотов. В последние минут двадцать хозяева обложили штрафную Климовича, стараясь любыми способами втолкать мяч в ворота. Втолкали. Оборона, не пропустившая ни одного мяча в шести матчах группового этапа Лиги наций, ничего не смогла поделать.

За два поединка отборочного турнира — в пассиве белорусов уже шесть мячей. А у североирландцев — в активе шесть очков. В июне им, кстати, играть с эстонцами и снова белорусами. Вполне вероятно, в Минск они прилетят с девятью очками в статусе лидера группы. И будут рвать жилы, чтобы улететь из Беларуси с двенадцатью и бороться за путевку на EURO. В 2016-м у них уже получалось.

Ради чего будет рвать жилы белорусская сборная не очень понятно. Я не эксперт по определению огня в глазах, но в Белфасте его вроде не наблюдалось. В Лиге наций, перед Люксембургом, для команды монтировали мотивационный ролик. Все понимали, за что выходят бороться, и использовали любые методы воздействия на игроков. Перед стартом отбора у Игоря Криушенко спросили, планируется ли что-то подобное ко встрече с голландцами. Он ответил: может, и да, впереди еще три дня — подумаем.

Похоже, стартовые матчи не рассматривались как поединки жизни и смерти. Похоже, североирландцы с таким настроением выходят на каждую игру. Хотя не сказать, что на поле они умеют больше, чем белорусы…

Северная Ирландия
2:1
Первый тайм: 1:1
Беларусь
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа C24.03.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Windsor Park
Главные тренеры
Майкл О`НиллИгорь Криушенко
Голы
Джонатан Эванс30′
Игорь Стасевич33′
Джош Магеннис87′
Составы команд
1Бэйли Пикок-Фарррелл
12Андрей Климович
3Джамал Льюис
3Александр Мартынович
5Джонатан Эванс
17Михаил Сиваков
17Патрик Макнэйр
19Максим Володько
20Крейг Каткарт
2Станислав Драгун
6Джордж Сэвилл
18Иван Маевский
8Стивен Дэйвис
22Игорь Стасевич
14Стюарт Даллас
9Денис Лаптев
82′
15Джордан Джонс
85′
4Игорь Шитов
73′
11Шейн Фергюсон
5Денис Поляков
7Ниалл Макгинн
68′
10Александр Глеб
66′
21Джош Магеннис
14Антон Путило
10Кайл Лафферти
79′
8Павел Савицкий
85′
9Лайам Бойс
23Павел Нехайчик
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)5
5Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
8Угловые3
8Фолы13
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяПавел Рачковски(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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