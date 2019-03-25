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14:50 (мск), источник: Прессбол

Глеб эмоционально покинул поле в матче против североирландцев

Полузащитник сборной Беларуси Александр Глеб эмоционально покинул поле в гостевом матче квалификации чемпионата Европы-2020 против команды Северной Ирландии (1:2).

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Игорь Криушенко заменил плеймейкера на 66-й минуте при счете 1:1, в игру вступил Антон Путило.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для Глеба встреча в футболке национальной сборной стала 80-й — он догнал по числу игр за национальную команду Сергея Гуренко.

Северная Ирландия
2:1
Первый тайм: 1:1
Беларусь
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа C24.03.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Windsor Park
Главные тренеры
Майкл О`НиллИгорь Криушенко
Голы
Джонатан Эванс30′
Игорь Стасевич33′
Джош Магеннис87′
Составы команд
1Бэйли Пикок-Фарррелл
12Андрей Климович
3Джамал Льюис
3Александр Мартынович
5Джонатан Эванс
17Михаил Сиваков
17Патрик Макнэйр
19Максим Володько
20Крейг Каткарт
2Станислав Драгун
6Джордж Сэвилл
18Иван Маевский
8Стивен Дэйвис
22Игорь Стасевич
14Стюарт Даллас
9Денис Лаптев
82′
15Джордан Джонс
85′
4Игорь Шитов
73′
11Шейн Фергюсон
5Денис Поляков
7Ниалл Макгинн
68′
10Александр Глеб
66′
21Джош Магеннис
14Антон Путило
10Кайл Лафферти
79′
8Павел Савицкий
85′
9Лайам Бойс
23Павел Нехайчик
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)5
5Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
8Угловые3
8Фолы13
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяПавел Рачковски(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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