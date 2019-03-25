Глеб эмоционально покинул поле в матче против североирландцев

Игорь Криушенко заменил плеймейкера на 66-й минуте при счете 1:1, в игру вступил Антон Путило.

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Для Глеба встреча в футболке национальной сборной стала 80-й — он догнал по числу игр за национальную команду Сергея Гуренко.