Дзюба и Черышев — красавцы. Но лучший — Черчесов
Победа над Казахстаном — не подвиг, но почему нельзя просто порадоваться ей?
Победа над Казахстаном — не подвиг, но почему нельзя просто порадоваться ей?
Умение играть под давлением и добиваться результата на заказ, в сложных турнирных обстоятельствах, — необходимое качество для любой классной команды. Способность принимать правильные решения в условиях, близких к стрессовым, — признак сильного тренера, держащего ситуацию под контролем.
После чемпионата мира мы постепенно стали забывать, что всё перечисленное было характерно нашей сборной и Станиславу Черчесову на том самом турнире. Смазанная концовка года, упущенная победа в Лиге наций, неудачный вояж в Бельгию — всё это возвращало нас в смутные времена и дарило соблазн иронично пошутить и посмеяться над национальной командой, а не гордиться ей всем сердцем, как было прошлым триумфальным летом.
Матч с Казахстаном был для нас намного большим, нежели просто игрой за шесть очков. Сейчас, когда мы знаем итоговый счёт,
— Турнирная ситуация, согласно которой любой результат, кроме победного, фактически вычёркивал нас из претендентов на путёвку в финальную часть Евро-2020. Слабых давление ломает, сильных — мотивирует, но разве мы были уверены, что наша команда относится именно ко второй группе?
— Воодушевлённые крупной победой над шотландцами хозяева. Играть на положительных эмоциях обычно проще, чем без них. У них кураж имелся, у нас — не было и близко.
— Переполненная «Астана Арена». Ещё накануне стало известно, что аншлага не избежать. Почти 30 тысяч зрителей болели в этот вечер против нас.
— Искусственный газон, на который жаловались многие предыдущие соперники казахстанцев. На предматчевой тренировке я специально пощупал его: он мягкий, густой, мяч по нему катится не столь быстро, как по натуральному полю, а ведь в играх с оборонительным соперниками ниже классом скорость часто — ключевой залог успеха.
— Выбывшие Головин, Зобнин, Кузяев, Кутепов. Все четверо наверняка бы вышли с первых минут, если бы были в распоряжении Черчесова. А теперь представьте, что бы вы подумали, если бы месяц назад вам сказали, что в важной встрече наша команда сыграет с Ахметовым, Оздоевым и Газинским в центральной линии?
Напротив, они одарили её обожанием. Редко увидишь, когда весь стадион овациями встречает фамилии игроков гостей при объявлении составов. А на «Астана Арене» случилось именно так. Дзюбе и вовсе аплодировали громче, чем любому из футболистов хозяев. Такое дружелюбие Казахстана восхищало.
Но главным залогом нашего успеха в этот вечер всё же стали не слабость соперника и не его чрезмерное уважение, граничащее со страхом, а мощь российской команды и отличные решения Черчесова. С каждым из них он попал в яблочко.
Тренерский штаб доверился в опорной зоне небесспорному Оздоеву, а Магомед, набравший отличную форму весной, выдал лучший матч за сборную. Он насобирал 7 отборов и 11 перехватов (лучший показатель), показал солидную точность в передачах (87 процентов) и лучший процент победных единоборств (65% при 20 дуэлях). А ещё Магомед красиво, ударом через себя, запустил мяч Ионову перед первым голом и стал соавтором четвёртого.
Тренерский штаб в очередной раз бросил в бой Ахметова, и после второй игры стало понятно, что вызов и ставка на Ильзата — это вообще лучшее решение Черчесова в данном цикле. Ахметов хорош как в опорной зоне, так и на позиции ближе к атаке, он стремительно догоняет по оборонительным качествам Зобнина, в объёме, интенсивности и продвижении мяча уже сегодня не хуже, а в созидательных и обостряющих навыках — превосходит. Редко случается, что новичок за один короткий сбор становится ведущим футболистом, но в этот раз это удивительным образом произошло.
Тренерский штаб даже не усомнился в Дзюбе, несмотря на его безголевую серию. Есть Чалов и Смолов, но Черчесов бросил в бой именно Артёма, зная, что отсутствие голов ни о чём не говорит, — и получил на поле эффективного капитана, напрямую поучаствовавшего в двух результативных атаках.
Ещё тренерский штаб выбрал вторым центральным защитником Семёнова, что тоже виделось неоднозначной опцией. Но футболист «Ахмата», при всех своих недостатках, владеет самым качественным первым пасом с правой ноги, что очень помогло сборной России в первом тайме. Несколько передач от Андрея в свободные зоны на Ионова были роскошными, они помогали легко взламывать массивную оборону без ненужной перепасовки в средней линии.
Кстати, об Ионове. Это один из лучших футболистов в чемпионате по рывкам за спину защитникам, и его умение открываться стало оружием, принесшим результат в первом тайме. Алексей — такой же конструктор победы, как Черышев или Дзюба.
В стартовом составе от Черчесова не оказалось ни одной ошибки или даже спорного решения. Все игроки, вышедшие с первых минут, отыграли на отлично и смогли выдать максимум в момент, когда это было необходимо.
Лично мне ближе оценка Дзюбы. У нас действительно интересная сборная, которая постепенно обновляется, крепнет и учится на своих же ошибках. Ей пока сложно конкурировать с грозными мира сего, но главное — держать свой уровень в матчах со средними соперниками.
И таким победам, как против Казахстана, нужно приучаться радоваться, а не подвергать их скепсису. «Не просрать» на ровном месте — это тоже качество, которым должны обладать классные команды.
Михаил Гончаров
|Михал Билек
|Станислав Черчесов
|Денис Черышев(Алексей Ионов, Магомед Оздоев)
|19′
|Денис Черышев(Артем Дзюба)
|45+2′
|Артем Дзюба(Денис Черышев, Ильзат Ахметов)
|52′
|Абзал Бейсебеков
|62′
|12
|Дмитрий Непогодов
|1
|Маринату Гильерме
|16
|Гафуржан Суюмбаев
49′
|2
|Мариу Фернандес
|2
|Сергей Малый
|13
|Федор Кудряшов
|6
|Елдос Ахметов
64′
|5
|Андрей Семенов
|21
|Абзал Бейсебеков
|14
|Георгий Джикия
|17
|Александр Меркель
|6
|Денис Черышев
70′
|19
|Бактиер Зайнутдинов
90+3′
|8
|Юрий Газинский
|5
|Исламбек Куат
59′
|7
|Магомед Оздоев
|23
|Юрий Логвиненко
30′
|21
|Алексей Ионов
61′
|11
|Ян Вороговский
|20
|Владислав Игнатьев
|8
|Юрий Перцух
85′
|19
|Ильзат Ахметов
72′
|10
|Георгий Жуков
|15
|Алексей Миранчук
|14
|Роман Муртазаев
59′
|22
|Артем Дзюба
82′
|15
|Бауыржан Турысбек
|10
|Федор Чалов
|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|8
|7
|Удары (всего)
|16
|2
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|9
|12
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Славко Винчич(Словения)
|Боковой судья
|Андраж Ковачич(Словения)
|Боковой судья
|Томаж Кланчник(Словения)