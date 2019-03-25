Дзюба и Черышев — красавцы. Но лучший — Черчесов

Источник: РИА "Новости"

Умение играть под давлением и добиваться результата на заказ, в сложных турнирных обстоятельствах, — необходимое качество для любой классной команды. Способность принимать правильные решения в условиях, близких к стрессовым, — признак сильного тренера, держащего ситуацию под контролем.

После чемпионата мира мы постепенно стали забывать, что всё перечисленное было характерно нашей сборной и Станиславу Черчесову на том самом турнире. Смазанная концовка года, упущенная победа в Лиге наций, неудачный вояж в Бельгию — всё это возвращало нас в смутные времена и дарило соблазн иронично пошутить и посмеяться над национальной командой, а не гордиться ей всем сердцем, как было прошлым триумфальным летом.

Матч с Казахстаном был для нас намного большим, нежели просто игрой за шесть очков. Сейчас, когда мы знаем итоговый счёт, кто-то захочет снизить значимость этой победы, но давайте всё же ещё раз вспомним весь негативный бэкграунд:

— Турнирная ситуация, согласно которой любой результат, кроме победного, фактически вычёркивал нас из претендентов на путёвку в финальную часть Евро-2020. Слабых давление ломает, сильных — мотивирует, но разве мы были уверены, что наша команда относится именно ко второй группе?

— Воодушевлённые крупной победой над шотландцами хозяева. Играть на положительных эмоциях обычно проще, чем без них. У них кураж имелся, у нас — не было и близко.

— Переполненная «Астана Арена». Ещё накануне стало известно, что аншлага не избежать. Почти 30 тысяч зрителей болели в этот вечер против нас.

— Искусственный газон, на который жаловались многие предыдущие соперники казахстанцев. На предматчевой тренировке я специально пощупал его: он мягкий, густой, мяч по нему катится не столь быстро, как по натуральному полю, а ведь в играх с оборонительным соперниками ниже классом скорость часто — ключевой залог успеха.

— Выбывшие Головин, Зобнин, Кузяев, Кутепов. Все четверо наверняка бы вышли с первых минут, если бы были в распоряжении Черчесова. А теперь представьте, что бы вы подумали, если бы месяц назад вам сказали, что в важной встрече наша команда сыграет с Ахметовым, Оздоевым и Газинским в центральной линии?

Да, реальность оказалась не такой страшной. Казахстан вышел на поле вялым и далеко не в том составе, как против Шотландии, с полностью перестроенной линией обороны. А местные болельщики не оказывали на российскую команду никакого давления, тем более агрессии.

Напротив, они одарили её обожанием. Редко увидишь, когда весь стадион овациями встречает фамилии игроков гостей при объявлении составов. А на «Астана Арене» случилось именно так. Дзюбе и вовсе аплодировали громче, чем любому из футболистов хозяев. Такое дружелюбие Казахстана восхищало.

Но главным залогом нашего успеха в этот вечер всё же стали не слабость соперника и не его чрезмерное уважение, граничащее со страхом, а мощь российской команды и отличные решения Черчесова. С каждым из них он попал в яблочко.

Тренерский штаб доверился в опорной зоне небесспорному Оздоеву, а Магомед, набравший отличную форму весной, выдал лучший матч за сборную. Он насобирал 7 отборов и 11 перехватов (лучший показатель), показал солидную точность в передачах (87 процентов) и лучший процент победных единоборств (65% при 20 дуэлях). А ещё Магомед красиво, ударом через себя, запустил мяч Ионову перед первым голом и стал соавтором четвёртого.

Тренерский штаб в очередной раз бросил в бой Ахметова, и после второй игры стало понятно, что вызов и ставка на Ильзата — это вообще лучшее решение Черчесова в данном цикле. Ахметов хорош как в опорной зоне, так и на позиции ближе к атаке, он стремительно догоняет по оборонительным качествам Зобнина, в объёме, интенсивности и продвижении мяча уже сегодня не хуже, а в созидательных и обостряющих навыках — превосходит. Редко случается, что новичок за один короткий сбор становится ведущим футболистом, но в этот раз это удивительным образом произошло.

Тренерский штаб даже не усомнился в Дзюбе, несмотря на его безголевую серию. Есть Чалов и Смолов, но Черчесов бросил в бой именно Артёма, зная, что отсутствие голов ни о чём не говорит, — и получил на поле эффективного капитана, напрямую поучаствовавшего в двух результативных атаках.

Ещё тренерский штаб выбрал вторым центральным защитником Семёнова, что тоже виделось неоднозначной опцией. Но футболист «Ахмата», при всех своих недостатках, владеет самым качественным первым пасом с правой ноги, что очень помогло сборной России в первом тайме. Несколько передач от Андрея в свободные зоны на Ионова были роскошными, они помогали легко взламывать массивную оборону без ненужной перепасовки в средней линии.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/y9YgOtIFjWM?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кстати, об Ионове. Это один из лучших футболистов в чемпионате по рывкам за спину защитникам, и его умение открываться стало оружием, принесшим результат в первом тайме. Алексей — такой же конструктор победы, как Черышев или Дзюба.

В стартовом составе от Черчесова не оказалось ни одной ошибки или даже спорного решения. Все игроки, вышедшие с первых минут, отыграли на отлично и смогли выдать максимум в момент, когда это было необходимо.

Понятно, что при анализе таких матчей всегда хочется делать скидку на уровень соперника. Каждый сам для себя решит, Казахстан ли был так плох или Россия так хороша.

Лично мне ближе оценка Дзюбы. У нас действительно интересная сборная, которая постепенно обновляется, крепнет и учится на своих же ошибках. Ей пока сложно конкурировать с грозными мира сего, но главное — держать свой уровень в матчах со средними соперниками.

И таким победам, как против Казахстана, нужно приучаться радоваться, а не подвергать их скепсису. «Не просрать» на ровном месте — это тоже качество, которым должны обладать классные команды.