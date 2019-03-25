Кажется, у нас уже есть «группа смерти». Спасибо Хорватии
Отбор на Евро только начался, а уже интересно.
Отбор на Евро только начался, а уже интересно.
Коротко о главных событиях вчерашнего дня — не считая матча сборной России.
Результат с Венгрией можно рассматривать в двух плоскостях. Первая — это пыльный штамп о крепком европейском середняке, который на своём поле может создать проблемы кому угодно. Но это не совсем так. С новым тренером Марко Росси и без казавшегося вечным Габора Кирая Венгрия пропустила Финляндию в группе в Лиге наций и проиграла Словакии в первом матче отбора на Евро. В её составе нет игроков европейских
Хорватия проиграла, причём даже без шансов жаловаться на невезение: по Big chances гости проиграли со счётом 1:4. Венгры были ближе к более крупному счёту, чем хорваты — к ничьей. Показательный первый пропущенный гол: слабая работа всей обороны и вратаря.
Златко Далич обходится без радикальных изменений в составе, если не считать вынужденных экспериментов на флангах обороны, качество игры за год ухудшилось. Венгрия отдала гостям мяч и комфортно себя чувствовала в позиционной обороне. Победный гол забила со стандарта.
Уэльс начал отбор с победы. Не хочется говорить, что команда Гарета Бэйла (он сыграл все 90 минут) отскочила, но Словакия имела три хороших момента: Руснак и Ганцко промазали, а удар Дюриша потащил Хеннесси. Финальный свисток был дан, когда словаки претендовали на пенальти. Счёт не вполне по игре, это подчёркивает, насколько равные команды собраны в группе Е.
Теперь в этой группе всё очень непросто. Конечно, шансы ещё никто не потерял, но Уэльс и Словакия соперники посерьёзнее, чем Венгрия, а первые незапланированные три очка
После провала с Казахстаном Шотландии нужно было реагировать. Реакция есть, но оценить силу команды по итогам матча с
Пока очень похоже на то, что сборной России, чтобы создать себе проблемы с отбором на Евро, нужно будет неудачно провести матчи с киприотами. Насколько это реалистичная задача для команды Черчесова?
Сборная Кипра — это в основном сборная АПОЭЛа и «Омонии», хотя Пьерос Сотириу играет за «Копенгаген» и даже забил «Зениту». Вполне достойный соперник, но матч с Бельгией обнаружил несколько проблем Кипра.
1) Их можно запрессинговать. Под прессингом плывут и теряют мяч — длинные забросы в исполнении киприотов довольно безадресные, поэтому они рискуют и стараются играть в короткий пас.
2) Они уязвимы к пасам за спину. Да, несмотря на игру в пять защитников и низкую линию обороны, бельгийцам удавалось вскрывать соперников одним пасом на Батшуайи. Киприоты довольно активно выбрасывались из линии в прессинг, оставляя зоны. Оба гола были забиты в ситуациях с разрезающим пасом на Батшуайи.
3) Им надо бить издали. Киприоты концентрируют игроков в штрафной в первой линии обороны, не всегда контролируя опорную зону. Азар пользовался удивительной свободой и, в частности, использовал её для гола.
В общем, Кипр выглядит проходимым соперником.
Одна из самых больших неожиданностей среди команд второго эшелона. У Австрии ровный состав без провалов во всех линиях и Марко Арнаутович в атаке, который может создать гол из ничего. Но даже его дубля не хватило, потому что Австрия просто рассыпалась в обороне. Да, в этом матче было не всё так однозначно, Израиль забил почти всё, что имел, но ведь был и удар в штангу Эрана Захави.
Если бы обе команды реализовали все шансы, матч закончился бы примерно со счётом 6:5. Так играть в защите, как Австрия — нельзя. Особенно при стандартах. Два поражения на старте от прямых конкурентов за выход на Евро — учитывая, что и в Лиге наций Австрия не преуспела, у неё всё прямо очень грустно.
Захави сделал
Тем временем Польша спокойно разобралась с Латвией и заняла первое место в группе. Наконец забил не только Пёнтек, но и Левандовски. В типичном стиле.
В главном матче дня сборная Германии сыграла классный матч с Нидерландами и выиграла в гостях 3:2. Эту игру мы разобрали в отдельном материале.