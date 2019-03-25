От УЕФА требуют расследовать инцидент со швейцарским футболистом

Читайте также Джано — герой Ананидзе спас футболиста сборной Швейцарии

Футболист во время встречи потерял сознание, столкнувшись с грузином Джемалом Табидзе и получил экстренную помощь. Однако позже защитник «Ньюкасл Юнайтед» продолжил игру.

Исполнительный директор организации Питер Маккейб, не понимает, почему в УЕФА так халатно относятся к здоровью игроков.