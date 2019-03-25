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20:10 (мск), источник: Газета.Ру

От УЕФА требуют расследовать инцидент со швейцарским футболистом

Организация по предотвращению черепно-мозговых травм требует от Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) проверить, почему Фабиану Шеру позволили продолжить игру за Швейцарию в отборочном турнире Евро-2020, передает «Би-би-си».

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Футболист во время встречи потерял сознание, столкнувшись с грузином Джемалом Табидзе и получил экстренную помощь. Однако позже защитник «Ньюкасл Юнайтед» продолжил игру.

Исполнительный директор организации Питер Маккейб, не понимает, почему в УЕФА так халатно относятся к здоровью игроков.

«Что нужно сделать, чтобы футбол серьезно воспринял сотрясение мозга? УЕФА должен немедленно начать расследование инцидента и объяснить, почему их протоколы не были соблюдены», — заявил Маккейб.

Грузия
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Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа D23.03.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Boris Paichadze, 52000 зрителей
Главные тренеры
Владимир ВайссВладимир Петкович
Голы
Стивен Цубер56′
Денис Закария80′
Составы команд
1Георгий Лория
1Янн Зоммер
2Отар Какабадзе
2Штефан Лихтштайнер
3Давид Хочолава
76′
5Мануэль Аканджи
4Гурам Кашия
13Рикардо Родригес
6Ника Квеквескири
70′
22Фабиан Шер
7Джаба Канкава
10Гранит Джака
89′
8Валерий Казаишвили
14Стивен Цубер
21Валериане Гвилия
90+2′
17Денис Закария
16Джемал Табидзе
60′
8Ремо Фройлер
90′
5Соломон Кверквелия
15Джибриль Соу
10Джано Ананидзе
84′
7Брель Эмболо
84′
13Ника Качарава
11Ренато Штеффен
11Георгий Квилитая
74′
19Марио Гавранович
60′
19Саба Лобжанидзе
9Альбиан Айети
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
6Удары (всего)24
1Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
2Угловые9
15Фолы7
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяКрейг Поусон(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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