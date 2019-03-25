От УЕФА требуют расследовать инцидент со швейцарским футболистом
Организация по предотвращению
Организация по предотвращению
Футболист во время встречи потерял сознание, столкнувшись с грузином Джемалом Табидзе и получил экстренную помощь. Однако позже защитник «Ньюкасл Юнайтед» продолжил игру.
Исполнительный директор организации Питер Маккейб, не понимает, почему в УЕФА так халатно относятся к здоровью игроков.
«Что нужно сделать, чтобы футбол серьезно воспринял сотрясение мозга? УЕФА должен немедленно начать расследование инцидента и объяснить, почему их протоколы не были соблюдены», — заявил Маккейб.
|Владимир Вайсс
|Владимир Петкович
|Стивен Цубер
|56′
|Денис Закария
|80′
|1
|Георгий Лория
|1
|Янн Зоммер
|2
|Отар Какабадзе
|2
|Штефан Лихтштайнер
|3
|Давид Хочолава
76′
|5
|Мануэль Аканджи
|4
|Гурам Кашия
|13
|Рикардо Родригес
|6
|Ника Квеквескири
70′
|22
|Фабиан Шер
|7
|Джаба Канкава
|10
|Гранит Джака
89′
|8
|Валерий Казаишвили
|14
|Стивен Цубер
|21
|Валериане Гвилия
90+2′
|17
|Денис Закария
|16
|Джемал Табидзе
60′
|8
|Ремо Фройлер
90′
|5
|Соломон Кверквелия
|15
|Джибриль Соу
|10
|Джано Ананидзе
84′
|7
|Брель Эмболо
84′
|13
|Ника Качарава
|11
|Ренато Штеффен
|11
|Георгий Квилитая
74′
|19
|Марио Гавранович
60′
|19
|Саба Лобжанидзе
|9
|Альбиан Айети
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|6
|Удары (всего)
|24
|1
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|9
|15
|Фолы
|7
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Крейг Поусон(Англия)