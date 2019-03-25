Криушенко — о реакции Глеба на замену: Видимо, пошел в раздевалку, чтобы не заболеть

— Александр Глеб был недоволен заменой. Что он вам сказал?

— Это эмоции. Он просто сказал, что у него еще есть силы. Рабочий эпизод.

— Я не видел этого, ведь шла игра. Видимо, пошел в раздевалку, чтобы не заболеть. У него перед игрой было простудное состояние. Видимо, поэтому пошел как профессионал сразу в теплое место, — сказал Криушенко в интервью «Прессболу».