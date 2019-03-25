Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Черногория
Англия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Косово
Болгария
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Португалия
Сербия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Люксембург
Украина
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Франция
Исландия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Андорра
Албания
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Турция4
Молдавия0
Футбол. Сборные
18:45
Саудовская Аравия3
Экваториальная Гвинея2
Футбол. Сборные
17:00
Азербайджан0
Литва0
Футбол. Сборные
14:35
Таиланд0
Уругвай4
Футбол. Сборные
14:30
Мьянма0
Индонезия2
Футбол. Сборные
10:30
Китай0
Узбекистан1
Все события
Фоторепортажи
13Сборная России проиграла бельгийцам
14Жуткие травмы в игре «Авангард» — «Барыс»
21:04 (мск), источник: Tribuna.com Беларусь

Криушенко — о реакции Глеба на замену: Видимо, пошел в раздевалку, чтобы не заболеть

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко объяснил реакцию полузащитника Александра Глеба на замену в матче с Северной Ирландией (1:2).

Наверх

— Александр Глеб был недоволен заменой. Что он вам сказал?

— Это эмоции. Он просто сказал, что у него еще есть силы. Рабочий эпизод.

— Он сразу отправился в раздевалку…

— Я не видел этого, ведь шла игра. Видимо, пошел в раздевалку, чтобы не заболеть. У него перед игрой было простудное состояние. Видимо, поэтому пошел как профессионал сразу в теплое место, — сказал Криушенко в интервью «Прессболу».

Северная Ирландия
2:1
Первый тайм: 1:1
Беларусь
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа C24.03.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Windsor Park, 18188 зрителей
Главные тренеры
Майкл О`НиллИгорь Криушенко
Голы
Джонатан Эванс30′
Игорь Стасевич33′
Джош Магеннис87′
Составы команд
1Бэйли Пикок-Фарррелл
12Андрей Климович
3Джамал Льюис
3Александр Мартынович
5Джонатан Эванс
17Михаил Сиваков
17Патрик Макнэйр
19Максим Володько
20Крейг Каткарт
2Станислав Драгун
6Джордж Сэвилл
18Иван Маевский
8Стивен Дэйвис
22Игорь Стасевич
14Стюарт Даллас
9Денис Лаптев
82′
15Джордан Джонс
85′
4Игорь Шитов
73′
11Шейн Фергюсон
5Денис Поляков
7Ниалл Макгинн
68′
10Александр Глеб
66′
21Джош Магеннис
14Антон Путило
10Кайл Лафферти
79′
8Павел Савицкий
85′
9Лайам Бойс
23Павел Нехайчик
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)5
5Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
8Угловые3
8Фолы13
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяПавел Рачковски(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Беларусь
НовостиМатчиСоставСтатистика
Северная Ирландия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Отмороженный гопник, который победил рак и стал суперзвездой
Безумная драка в КХЛ. Досталось даже судьям
Загитова и Медведева еще выступят вместе? Такой шанс есть
Теперь забыли про Пасху: в РПЛ новый скандал с календарем
Двукратная чемпионка ОИ задумалась о завершении карьеры в 25 лет
Молодежная сборная России по футболу забила пять мячей Норвегии
Российский боксер выиграл у бывшего чемпиона мира (видео)
Союз биатлонистов России захотел пригласить Бьорндалена
ЦСКА вырвал победу в матче Лиги ВТБ, отыграв разницу в 18 очков
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь