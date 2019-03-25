Криушенко — о реакции Глеба на замену: Видимо, пошел в раздевалку, чтобы не заболеть
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко объяснил реакцию полузащитника Александра Глеба на замену в матче с Северной Ирландией (1:2).
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко объяснил реакцию полузащитника Александра Глеба на замену в матче с Северной Ирландией (1:2).
— Александр Глеб был недоволен заменой. Что он вам сказал?
— Это эмоции. Он просто сказал, что у него еще есть силы. Рабочий эпизод.
— Он сразу отправился в раздевалку…
— Я не видел этого, ведь шла игра. Видимо, пошел в раздевалку, чтобы не заболеть. У него перед игрой было простудное состояние. Видимо, поэтому пошел как профессионал сразу в теплое место, — сказал Криушенко в интервью «Прессболу».
|Майкл О`Нилл
|Игорь Криушенко
|Джонатан Эванс
|30′
|Игорь Стасевич
|33′
|Джош Магеннис
|87′
|1
|Бэйли Пикок-Фарррелл
|12
|Андрей Климович
|3
|Джамал Льюис
|3
|Александр Мартынович
|5
|Джонатан Эванс
|17
|Михаил Сиваков
|17
|Патрик Макнэйр
|19
|Максим Володько
|20
|Крейг Каткарт
|2
|Станислав Драгун
|6
|Джордж Сэвилл
|18
|Иван Маевский
|8
|Стивен Дэйвис
|22
|Игорь Стасевич
|14
|Стюарт Даллас
|9
|Денис Лаптев
82′
|15
|Джордан Джонс
85′
|4
|Игорь Шитов
73′
|11
|Шейн Фергюсон
|5
|Денис Поляков
|7
|Ниалл Макгинн
68′
|10
|Александр Глеб
66′
|21
|Джош Магеннис
|14
|Антон Путило
|10
|Кайл Лафферти
79′
|8
|Павел Савицкий
85′
|9
|Лайам Бойс
|23
|Павел Нехайчик
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|5
|5
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|3
|8
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Павел Рачковски(Польша)