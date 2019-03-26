Английские футболисты разгромили команду Черногории в матче отбора ЧЕ-2020

Источник: AP 2019

В составе победителей забитыми мячами отметились Майкл Кин (30-я минута), Росс Баркли (39, 59), Гарри Кейн (71) и Рахим Стерлинг (81), у проигравших отличился Марко Вешович (10). Нападающий сборной Англии Каллум Хадсон-Одой стал вторым в списке самых молодых игроков, выходивших в стартовом составе английской команды, на момент начала матча ему было 18 лет и 138 дней. Самым молодым в данном списке является нападающий Уэйн Руни, появившийся в стартовом составе в матче против команды Турции 2 апреля 2003 года в возрасте 17 лет и 160 дней, та встреча завершилась победой англичан со счетом 2:0.

Свой 50-й матч в составе сборной Англии провел полузащитник Джордан Хендерсон, появившийся на поле во втором тайме и заменивший Деле Алли. Хендерсон стал 59-м игроком в истории английской команды, достигшим данной отметки. Оформивший дубль Баркли в предыдущих своих 26 матчах в составе национальной команды также забил два мяча.

В другом матче группы A сборные Косова и Болгарии сыграли вничью со счетом 1:1. В турнирной таблице группы сборная Англии лидирует, набрав шесть очков, далее идут команды Болгарии (2 очка), Косова, Черногории (по 1) и Чехии (0).

В группе B сборная Украины обыграла команду Люксембурга со счетом 2:1, забив победный гол в добавленное ко второму тайму время. В другом матче сборные Португалии и Сербии победителя не выявили — 1:1. В турнирной таблице группы лидерство захватила сборная Украины (4), далее идут команды Люксембурга (3), Португалии (2), Сербии (1) и Литвы (0).