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01:03 (мск), источник: ТАСС

Английские футболисты разгромили команду Черногории в матче отбора ЧЕ-2020

ТАСС, 26 марта. Сборная Англии по футболу одержала крупную победу над командой Черногории со счетом 5:1 в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

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Источник: AP 2019

В составе победителей забитыми мячами отметились Майкл Кин (30-я минута), Росс Баркли (39, 59), Гарри Кейн (71) и Рахим Стерлинг (81), у проигравших отличился Марко Вешович (10). Нападающий сборной Англии Каллум Хадсон-Одой стал вторым в списке самых молодых игроков, выходивших в стартовом составе английской команды, на момент начала матча ему было 18 лет и 138 дней. Самым молодым в данном списке является нападающий Уэйн Руни, появившийся в стартовом составе в матче против команды Турции 2 апреля 2003 года в возрасте 17 лет и 160 дней, та встреча завершилась победой англичан со счетом 2:0.

Свой 50-й матч в составе сборной Англии провел полузащитник Джордан Хендерсон, появившийся на поле во втором тайме и заменивший Деле Алли. Хендерсон стал 59-м игроком в истории английской команды, достигшим данной отметки. Оформивший дубль Баркли в предыдущих своих 26 матчах в составе национальной команды также забил два мяча.

В другом матче группы A сборные Косова и Болгарии сыграли вничью со счетом 1:1. В турнирной таблице группы сборная Англии лидирует, набрав шесть очков, далее идут команды Болгарии (2 очка), Косова, Черногории (по 1) и Чехии (0).

В группе B сборная Украины обыграла команду Люксембурга со счетом 2:1, забив победный гол в добавленное ко второму тайму время. В другом матче сборные Португалии и Сербии победителя не выявили — 1:1. В турнирной таблице группы лидерство захватила сборная Украины (4), далее идут команды Люксембурга (3), Португалии (2), Сербии (1) и Литвы (0).

В группе H победитель чемпионата мира 2018 года в России сборная Франции на своем поле разгромила команду Исландии со счетом 4:0, сборная Турции также дома с тем же счетом переиграла команду Молдавии, а сборная Албании в гостях оказалась сильнее команды Андорры — 3:0. В турнирной таблице первое место занимает сборная Франции, набравшая шесть очков, столько же в активе турецких футболистов, далее расположились команды Албании, Исландии (по 3), Андорры и Молдавии (обе — 0).

Черногория
1:5
Первый тайм: 1:2
Англия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа A25.03.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Gradski
Главные тренеры
Любиша ТумбаковичГарет Саутгейт
Голы
Марко Вешович17′
Майкл Кин30′
Росс Баркли39′
Росс Баркли59′
Харри Кейн71′
Рахим Стерлинг81′
Составы команд
1Даниэль Петкович
1Джордан Пикфорд
2Филип Стойкович
2Кайл Уокер
6Жарко Томашевич
3Дэнни Роуз
90+3′
15Стефан Савич
5Майкл Кин
23Адам Марушич
6Гарри Магуайр
4Никола Вукчевич
4Деклан Райс
20Мирко Иванич
7Рахим Стерлинг
9Стефан Мугоша
11Каллум Хадсон-Одои
22Марко Симич
74′
8Росс Баркли
52′81′
16Владимир Йовович
17Джеймс Уорд-Проуз
7Марко Вешович
70′
10Деле Алли
64′
3Александр Больевич
90+2′
14Джордан Хендерсон
90+2′
11Фатош Бечирай
61′
9Харри Кейн
83′
10Марко Янкович
19Каллум Уилсон
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)11
2Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
3Угловые6
9Фолы15
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Кульбаков(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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