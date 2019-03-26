Английские футболисты разгромили команду Черногории в матче отбора ЧЕ-2020
ТАСС, 26 марта. Сборная Англии по футболу одержала крупную победу над командой Черногории со счетом 5:1 в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
ТАСС, 26 марта. Сборная Англии по футболу одержала крупную победу над командой Черногории со счетом 5:1 в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
В составе победителей забитыми мячами отметились Майкл Кин (30-я минута), Росс Баркли (39, 59), Гарри Кейн (71) и Рахим Стерлинг (81), у проигравших отличился Марко Вешович (10). Нападающий сборной Англии Каллум
Свой 50-й матч в составе сборной Англии провел полузащитник Джордан Хендерсон, появившийся на поле во втором тайме и заменивший Деле Алли. Хендерсон стал 59-м игроком в истории английской команды, достигшим данной отметки. Оформивший дубль Баркли в предыдущих своих 26 матчах в составе национальной команды также забил два мяча.
В другом матче группы A сборные Косова и Болгарии сыграли вничью со счетом 1:1. В турнирной таблице группы сборная Англии лидирует, набрав шесть очков, далее идут команды Болгарии (2 очка), Косова, Черногории (по 1) и Чехии (0).
В группе B сборная Украины обыграла команду Люксембурга со счетом 2:1, забив победный гол в добавленное ко второму тайму время. В другом матче сборные Португалии и Сербии победителя не выявили — 1:1. В турнирной таблице группы лидерство захватила сборная Украины (4), далее идут команды Люксембурга (3), Португалии (2), Сербии (1) и Литвы (0).
В группе H победитель чемпионата мира 2018 года в России сборная Франции на своем поле разгромила команду Исландии со счетом 4:0, сборная Турции также дома с тем же счетом переиграла команду Молдавии, а сборная Албании в гостях оказалась сильнее команды Андорры — 3:0. В турнирной таблице первое место занимает сборная Франции, набравшая шесть очков, столько же в активе турецких футболистов, далее расположились команды Албании, Исландии (по 3), Андорры и Молдавии (обе — 0).
|Любиша Тумбакович
|Гарет Саутгейт
|Марко Вешович
|17′
|Майкл Кин
|30′
|Росс Баркли
|39′
|Росс Баркли
|59′
|Харри Кейн
|71′
|Рахим Стерлинг
|81′
|1
|Даниэль Петкович
|1
|Джордан Пикфорд
|2
|Филип Стойкович
|2
|Кайл Уокер
|6
|Жарко Томашевич
|3
|Дэнни Роуз
90+3′
|15
|Стефан Савич
|5
|Майкл Кин
|23
|Адам Марушич
|6
|Гарри Магуайр
|4
|Никола Вукчевич
|4
|Деклан Райс
|20
|Мирко Иванич
|7
|Рахим Стерлинг
|9
|Стефан Мугоша
|11
|Каллум Хадсон-Одои
|22
|Марко Симич
74′
|8
|Росс Баркли
52′81′
|16
|Владимир Йовович
|17
|Джеймс Уорд-Проуз
|7
|Марко Вешович
70′
|10
|Деле Алли
64′
|3
|Александр Больевич
90+2′
|14
|Джордан Хендерсон
90+2′
|11
|Фатош Бечирай
61′
|9
|Харри Кейн
83′
|10
|Марко Янкович
|19
|Каллум Уилсон
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|11
|2
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|6
|9
|Фолы
|15
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Кульбаков(Беларусь)