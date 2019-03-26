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13:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Драма в Люксембурге. Украина победила после автогола на последних секундах

Традиционный обзор матчей отборочного турнира Евро-2020 от «СЭ».

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Источник: Reuters

Чемпионат Европы-2020
Отборочный турнир
Группа А
Черногория — Англия — 1:5 (Вешович, 17 — Кин, 30. Баркли, 38, 59. Кейн, 71. Стерлинг, 81).
Косово — Болгария — 1:1 (Зенели, 61 — Божиков, 39).

«Переодетая Шотландия»

Гарет Саутгейт продолжает показывать миру футболистов, которые в ближайшие годы должны принести Англии крупный трофей. 19-летнего Санчо все уже запомнили, в пятницу за «Трех львов» дебютировал 20-летний полузащитник Райс, а в Подгорице в стартовом составе вышел 18-летний Хадсон-Одои. При этом в премьер-лиге у хавбека «Челси» игр в основе нет.

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Не прошло и тайма, как Хадсон-Одои набрал первое результативное очко за сборную. Он явно хотел забить сам, но скверный удар одноклубника в голевую передачу ловко преобразовал Баркли.

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Во втором тайме полузащитник «Челси» оформил дубль, а Англия легко добилась победы. К концу матча с гостевого сектора стало доноситься: «Вы что, переодетая Шотландия?» И это лучшая характеристика того, что Черногория показала в этой игре. После забитого мяча ее будто на газоне не было.

Группа В
Португалия — Сербия — 1:1 (Данилу Перейра, 42 — Тадич, 7, с пенальти).
Люксембург — Украина — 1:2 (Тюрпель, 34 — Цыганков, 40. Родригес, 90+3, в свои ворота).

Травма Криштиану

Встречу Португалии и Сербии в Европе представляли, как дуэль Криштиану Роналду и «покорителя «Бернабеу» Душана Тадича. Увы, ожидания остались неоправданными: форвард «Ювентуса» на исходе получаса получил травму на равном месте (вероятно, дернул заднюю поверхность бедра) и покинул поле.

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Тадич к тому времени уже открыл счет с пенальти. Вратарь португальцев Руй Патрисиу натурально врезался в Гачиновича и был наказан 11-метровым.

Португалия больше соперника владела мячом и чаще него била, но удвоить число единиц на табло смогла лишь на 42-й минуте. Данилу бульдозером пронесся прямо по центру поля и выстрелил в верхний угол. Блестящий гол.

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После перерыва Португалия продолжила давить на сербские ворота, но успеха это ей не принесло.

Разочарование Люксембурга

Сборная Украины в первом туре выстояла в Лиссабоне и не позволила забить себе ни Роналду, ни кому-то еще — 0:0. Можно было ожидать, что в Люксембурге желто-синие победят, однако они столкнулись с жестким сопротивлением.

К перерыву хозяева вели по ударам в створ 4:1. Украина, к счастью для нее, единственное попадание реализовала, но уже после того, как забил Люксембург. Голевую атаку раскрутил полузащитник «Уфы» Тилль — именно он прострелил вдоль линии ворот на Тюрпеля.

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Во втором тайме Украина не выправила ситуацию. Правда, Люксембург стал реже попадать в створ, но вряд ли это стоит считать достижением. У гостей было несколько моментов — один Коноплянка мог забивать трижды, а в итоге Украине принесла успех обычная подача со «стандарта» в добавленное время. Полузащитник сборной Люксембурга Родригес срезал мяч в свои ворота. Причем на 90-й минуте прекрасный шанс забить был у Люксембурга — момент запорол полузащитник «Уфы» Тилль.

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Группа Н
Франция — Исландия — 4:0 (Юмтити, 12. Жиру, 68. Мбаппе, 78. Гризманн, 84).
Турция — Молдавия — 4:0 (Али Калдырым, 24. Дженк Тосун, 26, 53. Каан Айхан, 70). Нереализованный пенальти: Йылмаз (Турция), 53 (вратарь).
Андорра — Албания — 0:3 (Садику, 21. Балай, 88. Абраши, 90+6).

Чемпионы мира разбили Исландию.

В апреле исполняется сто лет со дня образования Федерации футбола Франции. По этому случаю чемпионы мира надели на встречу с Исландией элегантную форму.

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Скандинавы в первом туре победили Андорру, но чемпионы мира шансов открытию Евро-2016 не дали. Да, счет 1:0 держался достаточно долго, но сомнений в победе Франции не было вообще — настолько солидно смотрелись хозяева.

Надежды исландцев оборвала 68-я минута, когда голкипер Халлдоурссон грубо ошибся на выходе и позволил Жиру забить 35-й мяч за сборную. Этот гол закрепил француза на чистом третьем месте в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды. Выше только великие Анри (51) и Платини (41).

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После второго гола французам стало гораздо легче, а исландцы бросили сопротивляться. Как итог — логичная крупная победа чемпионов мира.

Суперпас Чалханоглу

Отставка Мирчи Луческу, судя по всему, положительно повлияла на сборную Турции. Недавний соперник нашей команды по Лиге наций в первом туре в гостях победил Албанию, а в понедельник раздавил команду Александра Спиридона — бывшего помощника Луческу в «Зените» (и не только).

Главное, что нужно выделить из этой игры — необычный голевой пас Хакана Чалханоглу на Али Калдырыма. Обычно футболисты забивают через себя, а хавбек «Милана» таким образом ассистировал партнеру.

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0:4 — это лучшее, что могло произойти со сборной Молдовы в этот вечер. Турки не реализовали пенальти и упустили еще несколько голевых моментов. Две сухие победы подряд и лидерство в группе — отличный старт Шенола Гюнеша в сборной.

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