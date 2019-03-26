Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на Евро-2020

Источник: РИА "Новости"

Всего за национальную сборную России Кержаков провел 91 матч, забив 30 мячей. На клубном уровне он является трехкратным чемпионом России в составе санкт-петербургского «Зенита», обладателем Кубка УЕФА, Кубка Испании и Суперкубка Испании в составе «Севильи». Футболист завершил карьеру в июле 2017 года.

Ранее в марте сообщалось, что послом УЕФА чемпионата Европы стал бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России Андрей Аршавин.