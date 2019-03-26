Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на Евро-2020
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Лучший бомбардир в истории сборной России по футболу Александр Кержаков стал послом
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Лучший бомбардир в истории сборной России по футболу Александр Кержаков стал послом
Всего за национальную сборную России Кержаков провел 91 матч, забив 30 мячей. На клубном уровне он является трехкратным чемпионом России в составе
Ранее в марте сообщалось, что послом УЕФА чемпионата Европы стал бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России Андрей Аршавин.
Чемпионат Европы в 2020 году пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах разных стран, в том числе в Санкт-Петербурге: стадион, расположенный на Крестовском острове, примет три матча группового этапа Евро-2020 и один из четвертьфиналов.