Фанаты Черногории всю игру оскорбляли темнокожих игроков Англии. Стерлинг красиво ответил

Источник: AFP 2019

Сборная Англии разгромила Черногорию в гостевом матче квалификации Евро-2020 (5:1) и оторвалась от остальных команд своей группы на 4 очка. Но главной темой вечера стали не голы, не турнирное положение, а поведение фанатов хозяев: на протяжении всего матча черногорские болельщики выкрикивали расистские оскорбления в адрес темнокожих футболистов соперника, а один из эпизодов с участием Дэнни Роуза на трибунах встретили уханьем обезьян.

Полузащитник англичан Рахим Стерлинг придумал достойный способ ответить: забив гол в ворота черногорцев на 80-й минуте, он побежал в сторону трибуны с фанатами — игрок улыбался в их сторону, заткнув при этом уши.

«Я просто хотел дать понять: чтобы задеть нас, им нужно сказать мне что-то большее, чем-то, что мы темнокожие или что мы кого-то им напоминаем. Это было мое послание, я был рад забить и дать им тему для разговоров», — объяснил он в интервью The Telegraph.

«На дворе 2019 год, — продолжил Рахим, — а я говорю про проблемы расизма. Стыдно, что они все еще есть. Пришло время для ответственных за это начать по-настоящему действовать. Вы должны наказывать немного сильнее, вы должны сделать что-то, что заставит людей подумать дважды.

Если обязать Черногорию играть при пустых трибунах, то в следующий раз фанаты будут думать о последствиях. Надо наказать их всех, а не только отдельных людей. Это должно быть коллективно.

Стадион вмещает 15 тысяч человек и я считаю, что надо наказать всю нацию за то, что кто-то из фанатов проявляет расизм, поэтому я думаю, что надо запретить смотреть игры всем, всему стадиону. Когда запрет будет снят, болельщики подумают дважды. Они любят футбол, они все хотят посмотреть на игру национальной команды, так что это заставит их дважды подумать, прежде чем делать что-то глупое.

Кроме того в своем твиттере Стерлинг опубликовал свою фотографию с заткнутыми ушами и написал: «Лучший способ заткнуть хейтеров. И да, я имею в виду расистов». К твиту он добавил хэштег «вам не хватает образования».

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после матча тоже осудил поведение болельщиков, но отметил, что одними штрафами проблему не решить:

«Санкции имеют смысл только в том случае, если они ведут к образованию. И бесполезны, если не могут ничему научить людей. Мои дети ни на минуту не задумываются о том, где люди рождаются, на каком языке говорят и какого они цвета. На восприятие молодежи может повлиять только старшее поколение. Поэтому мы должны убедиться, что правильно учим всех, в том числе и в нашей стране.

Я не просто сижу здесь и критикую то, что случилось сегодня вечером. В Англии есть та же проблема, мы не избавились от этого. Вы можете наказывать клубы, но это не остановит одного или двух людей, которые настроены делать то, что они хотят. Поэтому мы должны обучать молодежь — у нас с ними больше шансов, и это обучение должно распространяться с ними как можно шире.

Я хочу, чтобы мои игроки любили играть в футбол, а не переживали из-за подобных случаев. Если люди думают, что как тренер я должен был сделать больше, тогда я прошу прощения. Я постоянно высказывался против расизма. Я поддержал все образовательные программы в нашей стране. Я управляю каждым игроком так хорошо, как только могу, независимо от того, из какого он клуба и каковы его корни.

Футбольная ассоциация Англии пожалуется УЕФА на поведение черногорских болельщиков.

Стерлинг в этом сезоне заткнул не только фанатов Черногории, но и всех критиков. Второй год он зажигает за «Сити», забивая и отдавая, прокидывая и радуясь игре, у Стерлинга 19 мячей и 16 передач в этом сезоне. Поразительная статистика.