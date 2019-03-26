Фанаты Черногории всю игру оскорбляли темнокожих игроков Англии. Стерлинг красиво ответил
Голом, улыбкой и твитом.
Голом, улыбкой и твитом.
Сборная Англии разгромила Черногорию в гостевом матче квалификации Евро-2020 (5:1) и оторвалась от остальных команд своей группы на 4 очка. Но главной темой вечера стали не голы, не турнирное положение, а поведение фанатов хозяев: на протяжении всего матча черногорские болельщики выкрикивали расистские оскорбления в адрес темнокожих футболистов соперника, а один из эпизодов с участием Дэнни Роуза на трибунах встретили уханьем обезьян.
Полузащитник англичан Рахим Стерлинг придумал достойный способ ответить: забив гол в ворота черногорцев на 80-й минуте, он побежал в сторону трибуны с фанатами — игрок улыбался в их сторону, заткнув при этом уши.
«Я просто хотел дать понять: чтобы задеть нас, им нужно сказать мне
«На дворе 2019 год, — продолжил Рахим, — а я говорю про проблемы расизма. Стыдно, что они все еще есть. Пришло время для ответственных за это начать
Если обязать Черногорию играть при пустых трибунах, то в следующий раз фанаты будут думать о последствиях. Надо наказать их всех, а не только отдельных людей. Это должно быть коллективно.
Стадион вмещает 15 тысяч человек и я считаю, что надо наказать всю нацию за то, что
Кроме того в своем твиттере Стерлинг опубликовал свою фотографию с заткнутыми ушами и написал: «Лучший способ заткнуть хейтеров. И да, я имею в виду расистов». К твиту он добавил хэштег «вам не хватает образования».
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после матча тоже осудил поведение болельщиков, но отметил, что одними штрафами проблему не решить:
«Санкции имеют смысл только в том случае, если они ведут к образованию. И бесполезны, если не могут ничему научить людей. Мои дети ни на минуту не задумываются о том, где люди рождаются, на каком языке говорят и какого они цвета. На восприятие молодежи может повлиять только старшее поколение. Поэтому мы должны убедиться, что правильно учим всех, в том числе и в нашей стране.
Я не просто сижу здесь и критикую то, что случилось сегодня вечером. В Англии есть та же проблема, мы не избавились от этого. Вы можете наказывать клубы, но это не остановит одного или двух людей, которые настроены делать то, что они хотят. Поэтому мы должны обучать молодежь — у нас с ними больше шансов, и это обучение должно распространяться с ними как можно шире.
Я хочу, чтобы мои игроки любили играть в футбол, а не переживали
Футбольная ассоциация Англии пожалуется УЕФА на поведение черногорских болельщиков.
Стерлинг в этом сезоне заткнул не только фанатов Черногории, но и всех критиков. Второй год он зажигает за «Сити», забивая и отдавая, прокидывая и радуясь игре, у Стерлинга 19 мячей и 16 передач в этом сезоне. Поразительная статистика.
Смотрим все 19 голов Рахима Стерлинга за «Сити» в этом сезоне.
|Любиша Тумбакович
|Гарет Саутгейт
|Марко Вешович
|17′
|Майкл Кин
|30′
|Росс Баркли
|39′
|Росс Баркли
|59′
|Харри Кейн
|71′
|Рахим Стерлинг
|81′
|1
|Даниэль Петкович
|1
|Джордан Пикфорд
|2
|Филип Стойкович
|2
|Кайл Уокер
|6
|Жарко Томашевич
|3
|Дэнни Роуз
90+3′
|15
|Стефан Савич
|5
|Майкл Кин
|23
|Адам Марушич
|6
|Гарри Магуайр
|4
|Никола Вукчевич
|4
|Деклан Райс
|20
|Мирко Иванич
|7
|Рахим Стерлинг
|9
|Стефан Мугоша
|11
|Каллум Хадсон-Одои
|22
|Марко Симич
74′
|8
|Росс Баркли
52′81′
|16
|Владимир Йовович
|17
|Джеймс Уорд-Проуз
|7
|Марко Вешович
70′
|10
|Деле Алли
64′
|3
|Александр Больевич
90+2′
|14
|Джордан Хендерсон
90+2′
|11
|Фатош Бечирай
61′
|9
|Харри Кейн
83′
|10
|Марко Янкович
|19
|Каллум Уилсон
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|11
|2
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|6
|10
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Кульбаков(Беларусь)