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13:56 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: сборной Украины грозит техническое поражение в играх отбора Евро-2020

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Сборной Украины могут присудить два технических поражения в отборочных матчах Евро-2020 с командами Португалии и Люксембурга из-за нарушения правил натурализации футболиста Жуниора Мораеса, сообщает maisfutebol.iol.pt.

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Источник: AP 2019
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Бразильский нападающий донецкого «Шахтера» Мораес получил гражданство Украины 18 марта, на следующий день 31-летний футболист был вызван в сборную Украины для участия в отборочных матчах Евро-2020. По данным португальского издания, украинская сборная может столкнуться с санкциями ФИФА вплоть до технических поражений в двух встречах, так как Мораес не прожил в стране пять лет без перерыва после достижения 18-летнего возраста.

В рамках отборочного турнира Евро-2020 сборная Украины 22 марта сыграла вничью с португальцами (0:0), а 25 марта обыграла команду Люксембурга (2:1). Мораес принял участие в обоих матчах. После двух туров украинцы с четырьмя очками лидируют в группе B.

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