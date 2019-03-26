СМИ: сборной Украины грозит техническое поражение в играх отбора Евро-2020

Бразильский нападающий донецкого «Шахтера» Мораес получил гражданство Украины 18 марта, на следующий день 31-летний футболист был вызван в сборную Украины для участия в отборочных матчах Евро-2020. По данным португальского издания, украинская сборная может столкнуться с санкциями ФИФА вплоть до технических поражений в двух встречах, так как Мораес не прожил в стране пять лет без перерыва после достижения 18-летнего возраста.