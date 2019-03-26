Белорусские футболисты уступили Исландии и не вышли в финал юношеского чемпионата Европы

В матче заключительного тура элитного раунда квалификации в немецком Идар-Оберштайне с командой Исландии подопечным Михаила Мархеля нужна была только победа, но этого не произошло. В первом тайме белорусы пропустили один мяч, а после перерыва северяне еще трижды поразили ворота Игоря Малащицкого. Только в конце матча Александр Шестюк отквитал один мяч, и белорусы, уступив 1:4, завершили турнир на 3-м месте.