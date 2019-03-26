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16:58 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские футболисты уступили Исландии и не вышли в финал юношеского чемпионата Европы

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты юношеской сборной Беларуси (U-17) не смогли выйти в финальную стадию континентального первенства, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В матче заключительного тура элитного раунда квалификации в немецком Идар-Оберштайне с командой Исландии подопечным Михаила Мархеля нужна была только победа, но этого не произошло. В первом тайме белорусы пропустили один мяч, а после перерыва северяне еще трижды поразили ворота Игоря Малащицкого. Только в конце матча Александр Шестюк отквитал один мяч, и белорусы, уступив 1:4, завершили турнир на 3-м месте.

Два предыдущих поединка 4-й группы со сверстниками из Германии и Словении белорусские футболисты завершили с одинаковым счетом 1:1. В другом сегодняшнем матче команда Германии одолела словенцев 1:0.

Итоговое положение: Исландия — 7 очков (разница мячей — 9−5), Германия — 5 (5−4), Беларусь — 2 (3−6), Словения — 1 (2−4).

По итогам соревнований в восьми квартетах элитного раунда путевки в финальную стадию получат победители групп, а также 7 команд из занявших вторые места. Финальный турнир юношеского континентального первенства с участием 16 сборных пройдет с 3 по 19 мая на футбольных аренах Ирландии, команда которой освобождена от отборочных матчей.

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