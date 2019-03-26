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16:51 (мск), источник: Р-Спорт

Юношеская сборная России вышла в финальную часть ЧЕ-2019

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Юношеская сборная России по футболу (игроки не старше 17 лет) пробилась в финальную стадию чемпионата Европы 2019 года, который пройдет в Ирландии 3—19 мая, сообщается на официальном сайте УЕФА.

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Сборная России набрала шесть очков в двух матчах группы 6 элитного раунда Евро-2019, обыграв команды Шотландии (3:0) и Польши (3:2). Российская команда гарантировала себе место в финальном этапе турнира, в который выходят восемь победителей групп и семь обладателей вторых мест (с лучшими показателями в матчах с первой и третьей командами в своих группах).

Во вторник россияне проведут заключительный матч элитного раунда против команды Португалии.

Последний раз юношеская сборная России (игроки не старше 17 лет) участвовала в чемпионате Европы в 2015 году.

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