Юношеская сборная России вышла в финальную часть ЧЕ-2019
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Юношеская сборная России по футболу (игроки не старше 17 лет) пробилась в финальную стадию чемпионата Европы 2019 года, который пройдет в Ирландии
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Юношеская сборная России по футболу (игроки не старше 17 лет) пробилась в финальную стадию чемпионата Европы 2019 года, который пройдет в Ирландии
Сборная России набрала шесть очков в двух матчах группы 6 элитного раунда Евро-2019, обыграв команды Шотландии (3:0) и Польши (3:2). Российская команда гарантировала себе место в финальном этапе турнира, в который выходят восемь победителей групп и семь обладателей вторых мест (с лучшими показателями в матчах с первой и третьей командами в своих группах).
Во вторник россияне проведут заключительный матч элитного раунда против команды Португалии.
Последний раз юношеская сборная России (игроки не старше 17 лет) участвовала в чемпионате Европы в 2015 году.