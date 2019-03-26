Юношеская сборная России вышла в финальную часть ЧЕ-2019

Сборная России набрала шесть очков в двух матчах группы 6 элитного раунда Евро-2019, обыграв команды Шотландии (3:0) и Польши (3:2). Российская команда гарантировала себе место в финальном этапе турнира, в который выходят восемь победителей групп и семь обладателей вторых мест (с лучшими показателями в матчах с первой и третьей командами в своих группах).