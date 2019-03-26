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17:49 (мск), источник: ТАСС

Юношеская сборная России по футболу досрочно вышла в финальную часть ЧЕ-2019

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Юношеская сборная России по футболу (игроки до 17 лет) досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы — 2019, который пройдет с 3 по 19 мая в Ирландии.

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Источник: РИА "Новости"

В матчах элитного раунда отборочного турнира сборная под руководством Дмитрия Хомухи выступает в шестой группе, в которую входят также команды Польши, Португалии и Шотландии, матчи группы проходят в Шотландии. После двух туров сборная России набрала шесть очков, обыграв 20 марта сборную Польшу (3:2), а также одержав победу 23 марта над шотландцами (3:0). Позднее во вторник пройдет заключительный матч с командой Португалии, начало — 20:00 мск.

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Согласно регламенту турнира, в финальную часть чемпионата Европы 2019 года отбираются восемь победителей отборочных групп, а также семь из восьми лучших сборных, занявших вторые места.

Тренерский штаб во главе с Хомухой в третий раз вывел российских юношей в финальную часть европейского турнира. Ранее тренер привел к победе команду на чемпионате Европы — 2013 (игроки 1996 года рождения), а также его подопечные стали вторыми на чемпионате Европы — 2015 среди футболистов до 19 лет.

В активе сборной России два золота (2006, 2013) и одна бронза (2015) чемпионатов Европы среди игроков до 17 лет.

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