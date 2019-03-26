СМИ: Люксембург и Португалия пожаловались в УЕФА на Украину по делу Мораеса

Сборная Украины сыграла вничью с Португалией (0:0) и обыграла Люксембург (2:1). Мораес принял участие в обоих матчах. После матча в СМИ появилась информация, что украинцам грозят два поражения из-за нарушения правил натурализации уроженца Бразилии.

— Вчера после игры с Украиной ФЛФ была проинформирована из различных источников о том, что существуют серьезные сомнения относительно возможности участия в матче игрока Жуниора Мораеса, который вчера был в стартовом составе сборной Украины в игре с Люксембургом, — говорится в сообщении. — Изучив эту информацию и соответствующие правила ФИФА, ФЛФ решила сегодня выступить с официальным обращением к УЕФА с просьбой пересмотреть результат матча Люксембург-Украина 25 марта 2019 года.