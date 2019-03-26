Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Швейцария1
Дания0
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Ирландия1
Грузия0
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Румыния4
Фарерские острова1
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Норвегия2
Швеция0
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Мальта0
Испания1
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Италия4
Лихтенштейн0
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Босния и Герцеговина2
Греция1
Футбол. Сборные
2-й тайм
Алжир0
Тунис0
Футбол. Сборные
2-й тайм
Чехия1
Бразилия1
Футбол. Сборные
2-й тайм
Гибралтар0
Эстония1
Футбол. Сборные
26.03
Марокко0
Аргентина1
Футбол. Сборные
02:55
США
Чили
Футбол. Сборные
03:30
Гондурас
Эквадор
Футбол. Сборные
04:00
Сальвадор
Перу
Футбол. Чемпионат Европы
26.03
Армения0
Финляндия2
Футбол. Сборные
26.03
Нигерия1
Египет0
Футбол. Сборные
26.03
Сенегал2
Мали1
Футбол. Сборные
05:00
Мексика
Парагвай
Футбол. Сборные
05:00
Коста-Рика
Ямайка
Футбол. Сборные
26.03
Южная Корея2
Колумбия1
Футбол. Сборные
26.03
Япония1
Боливия0
Все события
Фоторепортажи
14Жуткие травмы в игре «Авангард» — «Барыс»
20Главная красавица биатлона завоевала Кубок мира
26 марта, источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Люксембург и Португалия пожаловались в УЕФА на Украину по делу Мораеса

Федерации футбола Люксембурга и Португалии подали протест в УЕФА на результат матчей со сборной Украины. Они оспаривают правомерность выступления форварда «Шахтера» Жуниора Мораеса за украинскую команду в матчах отборочного турнира Евро-2020.

Наверх
Источник: AFP 2019

Сборная Украины сыграла вничью с Португалией (0:0) и обыграла Люксембург (2:1). Мораес принял участие в обоих матчах. После матча в СМИ появилась информация, что украинцам грозят два поражения из-за нарушения правил натурализации уроженца Бразилии.

Как сообщает futebol365.pt, Федерация футбола Португалии уже подала жалобу в УЕФА. Как информирует Footboom, жалобу подала и Федерация футбола Люксембурга. Был опубликован текст заявления.

Жуниор Мораес | Источник: AP 2019

— Вчера после игры с Украиной ФЛФ была проинформирована из различных источников о том, что существуют серьезные сомнения относительно возможности участия в матче игрока Жуниора Мораеса, который вчера был в стартовом составе сборной Украины в игре с Люксембургом, — говорится в сообщении. — Изучив эту информацию и соответствующие правила ФИФА, ФЛФ решила сегодня выступить с официальным обращением к УЕФА с просьбой пересмотреть результат матча Люксембург-Украина 25 марта 2019 года.

Португалия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Украина
НовостиМатчиСоставСтатистика
Люксембург
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Главные инсайды о "Спартаке"
Речь Кокорина в суде была короткой, но запоминающейся
Назван состав сборной РФ на командный ЧМ по фигурному катанию
Российский полузащитник обошел Неймара по удачным обводкам
Участие российских легкоатлетов в ОИ-2020 поставили под сомнение
Европейские команды выступили против расширения клубного ЧМ
Стали известны призовые российских биатлонистов за сезон
Алина Загитова научила свою собаку прыгать сальхов
Обозреватель Los Angeles Times встала на защиту Ильи Ковальчука
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь