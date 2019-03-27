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12:30 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная Грузии проиграла Ирландии в квалификации чемпионата Европы

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Футболисты сборной Грузии потерпели поражение от команды Ирландии в матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

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Встреча группы D, состоявшаяся во вторник в Дублине, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный мяч на 36-й минуте забил Конор Хурихэйн.

В параллельном матче этой группы сборная Дании уступала по ходу второго тайма команде Швейцарии со счетом 0:3, но в итоге смогла добыть ничью — 3:3.

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