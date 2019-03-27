Дубль Квальяреллы помог сборной Италии разгромить команду Лихтенштейна в матче отбора ЧЕ

Источник: AP 2019

Забитыми мячами отметились Стефано Сенси (17-я минута), Марко Верратти (32), Фабио Квальярелла (35, 45, оба — с пенальти), Мойзе Кин (70) и Леонардо Паволетти (77). На 45-й минуте за игру рукой на линии собственных ворот с поля был удален защитник сборной Лихтенштейна Даниэль Кауфманн. Встречу обслуживала российская бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

Квальярелла стал самым возрастным автором гола в истории сборной Италии. В день матча ему исполнилось 36 лет и 54 дня. Предыдущий рекордсмен защитник Кристиан Пануччи забил мяч в возрасте 35 лет и 62 дней. Квальярелла, выступающий за «Сампдорию», является лучшим бомбардиром чемпионата Италии с 21 голом, на два мяча меньше у польского нападающего «Милана» Кшиштофа Пёнтека и португальского форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Евро-2020. Отборочные Группа J, 26.03.2019, 22:45 Италия 6 Лихтенштейн 0

В других матчах группы J сборная Финляндии обыграла команду Армении со счетом 2:0, а сборные Боснии и Герцеговины и Греции победителя не выявили — 2:2, причем боснийцы завершали матч в меньшинстве из-за удаления полузащитника Миралема Пьянича, а греки сравняли счет на 85-й минуте, проигрывая после первого тайма со счетом 0:2. В турнирной таблице лидируют итальянцы, набравшие шесть очков, далее идут команды Греции, Боснии и Герцеговины (по 4 очка), Финляндии (3), Армении и Лихтенштейна (обе — 0).

Евро-2020. Отборочные Группа J, 26.03.2019, 22:45 Босния и Герцеговина 2 Греция 2

В группе D сборная Швейцарии сыграла вничью с командой Дании со счетом 3:3. Датчане проигрывали с разницей в три мяча, но сумели отыграться, забив последний гол в добавленное время. Также сборная Ирландии оказалась сильнее команды Грузии — 1:0. В турнирной таблице ирландцы набрали шесть очков, швейцарцы — четыре, датчане — одно, у команд Гибралтара и Грузии очков нет.

Евро-2020. Отборочные Группа D, 26.03.2019, 22:45 Швейцария 3 Дания 3

В группе F сборная Испании обыграла команду Мальты (2:0), румынские футболисты разгромили соперников из Фарерских островов (4:1), а сборные Норвегии и Швеции сыграли вничью (3:3), причем шведы проигрывали по ходу встречи со счетом 0:2 и все свои мячи забили после 70-й минуты. В таблице группы сборная Испании набрала шесть очков, команда Швеции — четыре, сборные Румынии и Мальты — по три, норвежцы — одно, у команды Фарерских островов очков пока нет.