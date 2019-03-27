Сборные Норвегии и Швеции разошлись миром в матче квалификации ЧЕ-2020
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Футболисты сборных Норвегии и Швеции сыграли вничью во втором туре отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Футболисты сборных Норвегии и Швеции сыграли вничью во втором туре отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Матч группы F, прошедший во вторник в Осло, закончился со счетом 3:3. В составе норвежцев мячи забили Бьорн Йонсен (41-я минута), Джошуа Кинг (59) и Ола Камара (90+7). У шведов отличились полузащитник «Краснодара» Виктор Классон (70) и Робин Куайсон (90+1). Еще один гол в свои ворота забил норвежец Ховард Нортвейт (86).
В параллельных встречах этой группы сборная Испании на выезде победила команду Мальты — 2:0, а сборная Румынии на своем поле разгромила команду Фарерских островов — 4:1.