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09:50 (мск), источник: Р-Спорт

Сборные Норвегии и Швеции разошлись миром в матче квалификации ЧЕ-2020

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Футболисты сборных Норвегии и Швеции сыграли вничью во втором туре отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

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Источник: РИА "Новости"

Матч группы F, прошедший во вторник в Осло, закончился со счетом 3:3. В составе норвежцев мячи забили Бьорн Йонсен (41-я минута), Джошуа Кинг (59) и Ола Камара (90+7). У шведов отличились полузащитник «Краснодара» Виктор Классон (70) и Робин Куайсон (90+1). Еще один гол в свои ворота забил норвежец Ховард Нортвейт (86).

Экс-игрок «Краснодара» шведский защитник Андреас Гранквист на 70-й минуте не реализовал пенальти.

В параллельных встречах этой группы сборная Испании на выезде победила команду Мальты — 2:0, а сборная Румынии на своем поле разгромила команду Фарерских островов — 4:1.

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