Талисман ЧЕ-2020 по футболу представлен на «Газпром-Арене» в Петербурге

В церемонии принял участие футболист сборной России и
Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Финальная часть соревнований в связи с 60-летним юбилеем турнира состоится в 12 европейских городах.
Презентация талисмана сначала прошла в Амстердаме в воскресенье перед отборочным матчем чемпионата Европы между командами Нидерландов и Германии. Талисманом турнира является мальчик Скиллзи. Ранее глава российской части оргкомитета чемпионата Европы Алексей Сорокин сообщил ТАСС, что образ талисмана разрабатывался южноафриканской компанией при поддержке Союза европейских футбольных ассоциаций, а дизайн костюма был разработан британской компанией, которая принимала участие и в разработке костюма для талисмана чемпионата мира 2018 года в России волка Забиваки.
Чемпионат Европы 2012 года, который проводился в Польше и на Украине, олицетворяли
До этого талисманами турнира были либо сказочные персонажи, как Пиноккио в 1980 году в Италии, либо животные.