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12:40 (мск), источник: ТАСС

Талисман ЧЕ-2020 по футболу представлен на «Газпром-Арене» в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Презентация талисмана чемпионата Европы по футболу 2020 года состоялась на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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В церемонии принял участие футболист сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин.

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Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Финальная часть соревнований в связи с 60-летним юбилеем турнира состоится в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал. В число городов, принимающих турнир, также вошли Дублин, Глазго, Лондон, Амстердам, Бильбао, Рим, Мюнхен, Копенгаген, Будапешт, Бухарест и Баку.

Презентация талисмана сначала прошла в Амстердаме в воскресенье перед отборочным матчем чемпионата Европы между командами Нидерландов и Германии. Талисманом турнира является мальчик Скиллзи. Ранее глава российской части оргкомитета чемпионата Европы Алексей Сорокин сообщил ТАСС, что образ талисмана разрабатывался южноафриканской компанией при поддержке Союза европейских футбольных ассоциаций, а дизайн костюма был разработан британской компанией, которая принимала участие и в разработке костюма для талисмана чемпионата мира 2018 года в России волка Забиваки.

Талисман чемпионата Европы в человеческом образе будет присутствовать на континентальном футбольном турнире в четвертый раз подряд. Талисманом турнира 2004 года в Португалии был одетый в футболку сборной Португалии мальчик Кинас, талисманами турнира 2008 года в Австрии и Швейцарии — братья-близнецы Трикс и Фликс.

Чемпионат Европы 2012 года, который проводился в Польше и на Украине, олицетворяли братья-близнецы Славек и Славко, а талисманом турнира 2016 года во Франции стал мальчик Супер-Виктор.

До этого талисманами турнира были либо сказочные персонажи, как Пиноккио в 1980 году в Италии, либо животные.

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