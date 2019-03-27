В России оценили игру Зайнутдинова за сборную Казахстана по футболу

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В нем упоминается выступление полузащитника «Ростова» Бахтиера Зайнутдинова в составе сборной Казахстана по футболу.

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Игрок принял участие в двух стартовых матчах отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.

«Бахтиер Зайнутдинов: единственный игрок РПЛ, вызванный в сборную Казахстана на матчи с Шотландией (3:0) и Россией (0:4), провел два диаметрально противоположных матча — собственно, как и вся национальная команда Казахстана. Сначала хавбек “Ростова” поучаствовал в сенсационном разгроме шотландцев, забив третий гол в ворота Скотта Бэйна, а затем провалил встречу с россиянами, “отметившись” желтой карточкой», — говорится в заметке.

Официально о переходе 20-летнего казахстанца «Ростов» объявил 12 января. Условия контракта с российским клубом не уточняются, но «Астана» сообщила, что Зайнутдинов сам выкупил свой контракт и отказался от повышения зарплаты ради переезда в Россию.