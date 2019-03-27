Зайнутдинов, Омиртаев или Турысбек? Кто должен играть в атаке сборной Казахстана

Источник: AP 2019

Больше доверять Омиртаеву

Экс-тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов отмечал, что у форварда «Шахтера» Оралхана Омиртаева высочайший КПД в играх за сборную. И даже если не вдаваться в подробную статистику, очевидно — Омиртаев невероятно эффективен. Он провел за сборную 48 минут и забил два мяча в матчах против Грузии и Молдовы. Под руководством разных тренеров в разных обстоятельствах он делал то, что должен делать каждый форвард — был нацелен на ворота.

Быстрый, ловкий, молодой, да и к тому же куражистый — в Казахстане давно не было игрока острия, который так ярко начинал карьеру в сборной. Более того, чувствуется, что и в жизни игрок «Шахтера» предельно сконцентрирован и требователен к себе. Например, вот что он говорил в интервью Vesti.kz относительно своего возраста:

«Не ощущаю себя как молодой игрок — я в том возрасте, когда должен на себе чувствовать большую ответственность. В Европе в 20 лет футболисты не считаются молодыми».

Может быть, к столь тяжелым играм с Шотландией и Россией Омиртаев действительно еще не был готов, но попробовать его в противостоянии с такими командами, как Сан-Марино или Кипр определенно стоит.

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Играть с «ложной девяткой» — Зайнутдиновым или Исламханом

Зайнутдинов провел два матча на несвойственной для себя позиции и по сумме впечатлений, а также вклада в игру он был вероятно самым полезным игроком сборной. Динамика, отсутствие боязни рисковать, поставленный удар, европейский опыт, умение постоянно прессинговать защитников и самое главное — универсализм, эти качества делают из Бахтиера едва ли не идеального кандидата на роль «ложной девятки». В то же время, играя в таком стиле, Зайнутдинову нужны активные фланги, на эту роль подходят Муртазаев, Сейдахмет, Федин и возможно Тунгышбаев.

Альтернативный вариант на роль «ложной девятки» — Бауыржан Исламхан. Символично, что кайратовец играет именно под этим номером, но никогда не принимал на себя эту роль, являясь классическим плеймейкером. Исламхан достаточно умный игрок, он способен уводить защитников за собой, у него есть пас, удар. Самый яркий пример перевоплощения игрока схожих функций — Сеск Фабрегас на Евро-2012, он отлично сыграл на том турнире в качестве «ложной девятки», Испания в итоге стала чемпионом Европы.

Ротировать Турысбека, Щеткина и Сейдахмета

Михал Билек дал понять, что схема 3−5−2 является базовой для сборной. Это контратакующая формация, соответственно нападающие должны создавать большой объем и обладать хорошими скоростными данными. Щеткин и Турысбек скорее игроки штрафной, возможно они будут полезны, если сборная сыграет с Кипром или Сан-Марино по другой схеме и с более атакующим планом. Сейдахмет способен сыграть в центре при поддержке более габаритного игрока, хотя, опять же, его набор качеств предусматривает игру на фланге, где он может быть более продуктивным.