«Мертвая команда». Экс-тренер «Кайрата» — о разных играх сборной Казахстана в отборе на Евро-2020

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— Разные игры провела команда. Сначала она нас обнадежила, а потом все встало на свои места. Первая игра оставила очень хорошее впечатление, но с Россией ни движения не было, ни паса, а в обороне черти-что творилось. В середине за мяч зацепиться не могли, в атаке ничего не получилось, — рассказал Гулямхайдаров.

— С чем это связываете?

— Сложно говорить, надо находиться в команде. Хотя Малый сказал, что в таком режиме команда не привыкла играть. Однако Россия тоже играла в этом режиме, тем более она первую встречу с Бельгией проводила на выезде, откуда ей потом необходимо было добираться до Казахстана. Но это обстоятельство не помешало ей показать силу и мощь. Тут дело не в режиме, вопрос в том, чем занималась сборная после игры с Шотландией. Может тренер загрузил футболистов, а может ребята чуточку перепугались.

Ведь есть тренеры, которые думают, что чем больше работаешь, тем лучше. С шотландцами команда бежала все 90 минут. Да, после такого матча всегда тяжело восстанавливаться, а потому на первый план должны были выйти фармакология, восстановительный процесс, щадящий режим, чтобы футболисты свежими подошли ко второй игре. Но в ней команда оказалась «мертвой» — не получилось ни побежать, ни остановить, ни пас отдать, тогда как после Шотландии ребята должны были почувствовать уверенность в своих силах.

— Есть мнение, что в первом матче не столько мы выиграли, сколько соперник проиграл. Согласны с этим?

— Согласен. Откровенно говоря, шотландцы выглядели разобранными. Еще у них не сыграли некоторые основные игроки. Так-то знаем, в какой они футбол играют — движение с борьбой и так далее. Но что интересно, мы вверху их переиграли, когда такое было? Когда наши ребята забивали первые два мяча, их защитники взглядом все провожали — даже перехватить не пытались. И оба гола получились показательными. В первом случае пошла длинная передача, им надо было бежать, а не смотреть на мяч. Второй гол вообще цирковой, идет пас вразрез — левый защитник стоит и смотрит, а в это время из-под него выбегает наш игрок и забивает гол. Это что за игроки сборной.

Во втором матче сказался и тот фактор, что России после поражения от Бельгии отступать было некуда. Если бы еще здесь потеряла очки, у нее возникли бы проблемы.

— Кого-то можете выделить из казахстанской сборной?

— В первой игре все понравились. Во второй что-то пытался сделать Зайнутдинов, но он не получал должной поддержки от партнеров. Что касается вратаря, то первый мяч он не должен был пропускать, так как за ближний угол всегда отвечает голкипер, к тому же соперник бил под углом. Если бы удар пришелся в дальний угол, тогда другое дело.

Когда Дзюба забивал, проиграл борьбу правый защитник, а где в этот момент находились два центральных защитника? То есть во втором матче вообще некого выделить. Непонятно, как команда играла в обороне, в середине поля тоже не удавалось контролировать мяч. Обидно, что проиграли 0:4, все же после победы над Шотландией мы надеялись, что игроки дадут бой. Ждали от них психологического подъема — что побегут вперед, а на деле все иначе вышло.

— Каковы турнирные перспективы у нашей команды?

— Думаю, можно побороться за третье или четвертое место. Но для этого надо биться, драться, зубами грызть газон. Будем надеяться, что следующие игры получатся для нас более удачными.

Напомним, что сборная Казахстана в квалификационных играх Евро-2020 обыграла Шотландию (3:0) и проиграла России (0:4). После двух туров команда Михала Билека занимает четвертое место в группе I. Следующие матчи казахстанские футболисты проведут 8 и 11 июня против Бельгии (в гостях) и Сан-Марино (дома) соответственно.