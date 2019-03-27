Кержаков познакомил юных футболистов с талисманом Евро-2020

Официальный талисман Евро-2020, получивший имя Скиллзи, был представлен в воскресенье в Амстердаме. В среду прошла презентация талисмана чемпионата Европы в Санкт-Петербурге.

Кержаков и Скиллзи провели короткую тренировку с воспитанниками академии «Зенита», в процессе которой детей попросили продемонстрировать свои навыки в футбольном фристайле.

Чемпионат Европы в 2020 году пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах разных стран, в том числе в Санкт-Петербурге: стадион, расположенный на Крестовском острове, примет три матча группового этапа и один из четвертьфиналов.