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18:53 (мск), источник: Р-Спорт

Кержаков познакомил юных футболистов с талисманом Евро-2020

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 мар — РИА Новости, Сергей Яременко. Бывший нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кержаков, назначенный послом Санкт-Петербурга на чемпионате Европы 2020 года, познакомил воспитанников академии «сине-бело-голубых» с талисманом турнира Скиллзи.

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Официальный талисман Евро-2020, получивший имя Скиллзи, был представлен в воскресенье в Амстердаме. В среду прошла презентация талисмана чемпионата Европы в Санкт-Петербурге.

Кержаков и Скиллзи провели короткую тренировку с воспитанниками академии «Зенита», в процессе которой детей попросили продемонстрировать свои навыки в футбольном фристайле.

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Чемпионат Европы в 2020 году пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах разных стран, в том числе в Санкт-Петербурге: стадион, расположенный на Крестовском острове, примет три матча группового этапа и один из четвертьфиналов.

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