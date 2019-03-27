УЕФА открыл дело против Федерации футбола Украины по поводу натурализованного бразильца

Ранее издание Mais Futebol сообщило, что сборная Украины может получить технические поражения за нарушение регламента Международной федерации футбола (ФИФА) в матчах против команд Португалии (0:0) 22 марта и Люксембурга (2:1) 25 марта в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Отмечалось, что ФФУ нарушила правила ФИФА при натурализации Мораеса, который провел обе встречи за украинскую команду. Согласно регламенту, натурализованный футболист может выступать за национальную команду, если он или его биологические родители родились на территории страны, а также если игрок жил непрерывно на территории государства в течение пяти лет после достижения 18-летнего возраста.

Евро-2020. Отборочные Группа B, 22.03.2019, 22:45 Португалия 0 Украина 0

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Отмечается, что дата рассмотрения дела пока не определена. После двух туров сборная Украины лидирует в отборочной группе B, набрав четыре очка.