Текущие события
Футбол. Сборные
26.03
Гибралтар0
Эстония1
Футбол. Сборные
02:55
США1
Чили1
Футбол. Сборные
03:00
Сальвадор2
Перу0
Футбол. Сборные
03:00
Гондурас0
Эквадор0
Футбол. Сборные
05:00
Коста-Рика1
Ямайка0
Футбол. Сборные
05:00
Мексика4
Парагвай2
Все события
Фоторепортажи
12Алина Кабаева: где она сейчас?
15Самая горячая болельщица «Салавата»
20:59 (мск), источник: ТАСС

УЕФА открыл дело против Федерации футбола Украины по поводу натурализованного бразильца

ТАСС, 27 марта. Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело против Федерации футбола Украины (ФФУ) после того, как федерации Португалии и Люксембурга подали протесты по поводу участия в играх бразильского нападающего Жуниора Мораеса в составе сборной Украины в матчах отборочного турнира чемпионата Европы — 2020. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Наверх

Ранее издание Mais Futebol сообщило, что сборная Украины может получить технические поражения за нарушение регламента Международной федерации футбола (ФИФА) в матчах против команд Португалии (0:0) 22 марта и Люксембурга (2:1) 25 марта в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Отмечалось, что ФФУ нарушила правила ФИФА при натурализации Мораеса, который провел обе встречи за украинскую команду. Согласно регламенту, натурализованный футболист может выступать за национальную команду, если он или его биологические родители родились на территории страны, а также если игрок жил непрерывно на территории государства в течение пяти лет после достижения 18-летнего возраста.

Евро-2020. Отборочные
Группа B, 22.03.2019, 22:45

Португалия0Украина0
Читайте также
Украина прокомментировала ситуацию с натурализованным игроком
Отмечается, что дата рассмотрения дела пока не определена. После двух туров сборная Украины лидирует в отборочной группе B, набрав четыре очка.

Мораес, которому в апреле исполнится 32 года, непрерывно жил в Украине четыре года и восемь месяцев, выступая за донецкий «Металлург» и киевское «Динамо». После игрок был отдан киевлянами в аренду в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» на четыре месяца. После возвращения из Китая Мораес жил непрерывно на Украине на протяжении 21 месяца.

Украина
НовостиМатчиСоставСтатистика
Португалия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Люксембург
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Загитова сделала то, что не удавалось никому больше 30 лет
Вяльбе: Губерниев переходит границы, он подставляет всю нашу команду
Кому в РПЛ помогла мартовская пауза, а кому навредила?
Вадим Евсеев стал новым главным тренером футбольного клуба РПЛ
Девять хоккеистов «Локомотива» вызваны в сборную России
Луи ван Гал раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед» при Сульшере
«Бавария» объявила о подписании контракта с чемпионом мира
Олимпийская чемпионка из США рассказала о победе над раком
Российский волейбольный клуб завоевал Кубок вызова
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь