Из постсоветских команд лучше России и Казахстана выступила только Украина на старте отбора к Евро-2020

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Группа В

Украина с четырьмя очками идет на первом месте. В этой же группе Литва сыграла одну игру против Люксембурга в гостях, где проиграла со счетом 1:2. Как следствие, с «баранкой» в пассиве идет на последнем, пятом месте.

Группа С

Эстония и Беларусь замыкают таблицу, занимая четвертую и пятую позиции соответственно. Эстонцы отыграли только один матч против Северной Ирландии, которой уступили на выезде — 0:2. Белорусы в гостях уступили сначала Голландии — 0:4, затем проиграли Северной Ирландии — 1:2.

Группа D

Грузия после двух игр расположилась на последней, пятой строчке. В стартовой домашней игре подопечные Владимира Вайсса проиграли Швейцарии — 0:2, а во второй встрече на чужом поле капитулировали перед Ирландией — 0:1.

Группа Е

Азербайджан провел только один матч против Хорватии в Загребе, познав горечь неудачи — 1:2. Как результат, оказался в подвале таблицы (пятое место).

Группа G

Латвия не набрала ни одного очка в двух выездных матчах, обосновавшись на последнем, шестом месте. Ее обидчиками выступили Македония — 1:3 и Польша — 0:2.

Группа Н

Молдавия также не разжилась очками в двух стартовых играх, потерпев поражения от Франции (дома) — 1:4 и Турции (в гостях) — 0:4. В таблице же оказалась на последней, шестой позиции.

Группа I

Россия после поражения от Бельгии в Брюсселе — 1:3 и последовавшей в дальнейшем победы над Казахстаном в Нур-Султане — 4:0 стала второй в таблице, тогда как команда Михала Билека с набранными тремя баллами в домашнем матче с Шотландией — 3:0 расположилась на третьей строчке.

Группа J

Армения «пролетела» в первых двух играх. Если Боснии уступила на выезде — 1:2, то Финляндии проиграла перед родными трибунами — 0:2, опустившись на предпоследнее, пятое место.

Отметим, что следующий матчи в отборе на Евро-2020 Казахстан проведет против Бельгии (в гостях) и Сан-Марино (дома) 8 и 11 июня соответственно.

Руслан Ошуров

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