Главный тренер сборной Шотландии будет отправлен в отставку

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Как отмечает издание, в четверг Маклиш встретится с исполнительным директором Шотландской футбольной ассоциации (SFA) Ианом Максвеллом, который сообщит ему, что тренер освобожден от исполнения обязанностей.

Шотландская команда на старте отбора Евро-2020 потерпела разгромное поражение от команды Казахстана в гостях — 0:3, затем также на чужом поле победила команду Сан-Марино — 2:0. Со сборной России шотландцы сыграют 6 сентября дома, 10 октября — на выезде.

Маклиш возглавил сборную Шотландии в феврале прошлого года. Ранее шотландский специалист работал в английских клубах «Бирмингем Сити», «Астон Вилла», «Ноттингем Форест», шотландском «Рейнджерс», бельгийском «Генке».

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