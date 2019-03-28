Поражение от Казахстана не помешало Шотландии попасть в один из рейтингов отбора на Евро-2020

Владение мячом у обеих команд в прошедших играх составило 65 процентов. Первые три строчки остались за Испанией (74 процента), Францией (69 процентов) и Грецией (66 процентов).
Другой соперник Казахстана по групповому этапу — Кипр, с которым футболисты Михала Билека встретятся 6 сентября на выезде, попал в ТОП-5 команд по наибольшему количеству нанесенных ударов. Киприоты с 38 ударами расположились на пятой позиции. Выше них оказались Португалия (45), Греция (47), Испания (49) и Италия (51).
Отметим, что сборная Казахстана в отборочных играх Евро-2020 обыграла Шотландию (3:0) и проиграла России (0:4). После двух туров команда Михала Билека занимает третье место в группе I. Следующие матчи казахстанские футболисты проведут 8 и 11 июня против Бельгии (в гостях) и Сан-Марино (дома) соответственно.