Поражение от Казахстана не помешало Шотландии попасть в один из рейтингов отбора на Евро-2020

Владение мячом у обеих команд в прошедших играх составило 65 процентов. Первые три строчки остались за Испанией (74 процента), Францией (69 процентов) и Грецией (66 процентов).

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Другой соперник Казахстана по групповому этапу — Кипр, с которым футболисты Михала Билека встретятся 6 сентября на выезде, попал в ТОП-5 команд по наибольшему количеству нанесенных ударов. Киприоты с 38 ударами расположились на пятой позиции. Выше них оказались Португалия (45), Греция (47), Испания (49) и Италия (51).