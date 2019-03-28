УЕФА открыл дело в отношении ирландской федерации

Встреча группы D, состоявшаяся 26 сентября в Дублине, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Дело открыто в связи с бросанием болельщиками с трибун посторонних предметов. Дело будет рассмотрено 16 мая.

Как сообщает Би-би-си, встреча команд была остановлена, когда фанаты сборной Ирландии стали бросать на поле теннисные мячи в знак протеста против спортивного чиновника Джона Делани: на прошлой неделе он ушел в отставку с поста исполнительного директора федерации, но остался в структуре организации на созданной специально под него должности исполнительного вице-президента.