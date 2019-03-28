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15:45 (мск), источник: Р-Спорт

УЕФА открыл дело в отношении ирландской федерации

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. УЕФА на своем официальном сайте сообщил, что открыл дело в отношении Футбольной ассоциации Ирландии по итогам матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными Ирландии и Грузии.

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Источник: AP 2019

Встреча группы D, состоявшаяся 26 сентября в Дублине, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Дело открыто в связи с бросанием болельщиками с трибун посторонних предметов. Дело будет рассмотрено 16 мая.

Как сообщает Би-би-си, встреча команд была остановлена, когда фанаты сборной Ирландии стали бросать на поле теннисные мячи в знак протеста против спортивного чиновника Джона Делани: на прошлой неделе он ушел в отставку с поста исполнительного директора федерации, но остался в структуре организации на созданной специально под него должности исполнительного вице-президента.

Ирландия
1:0
Первый тайм: 1:0
Грузия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа D26.03.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Aviva Stadium
Главные тренеры
Мик МаккартиВладимир Вайсс
Голы
Конор Хурихэйн36′
Составы команд
23Даррен Рэндолф
1Георгий Лория
2Шеймус Коулман
4Гурам Кашия
33′
3Энда Стивенс
5Соломон Кверквелия
4Шейн Даффи
6Ника Квеквескири
5Ричард Кио
7Джаба Канкава
15′
6Глен Уилан
9Отар Китейшвили
11Джеймс Макклин
21Валериане Гвилия
13Джефф Хендрик
11Георгий Квилитая
17Конор Хурихэйн
2Отар Какабадзе
85′
10Роберт Брэйди
74′
10Торнике Окриашвили
14Эйден О`Брайен
3Давид Хочолава
65′
9Дэвид Макголдрик
81′
16Леван Харабадзе
7Мэтт Доэрти
14Вато Арвеладзе
73′
8Валерий Казаишвили
Статистика
0Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)13
2Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
6Угловые4
7Фолы11
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСердар Гезюбюйюк(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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