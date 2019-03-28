В сборной растет полузащитник не хуже Меркеля. Он не играет в «Астане», но в него верит Билек

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Еще перед стартом квалификации Евро-2020 Перцух говорил, что настроен стать крепким игроком основного состава сборной Казахстана. Но, мало, кто ожидал, что он ворвется в основу команду Билека столь стремительно.

Хотя, за его кандидатуру говорили многие обстоятельства. В «Астане» неожиданно быстро закончились центральные полузащитники, 22-летний хавбек вернулся в расположение клуба из аренды и обнаружил, что теперь в центре поля вынужден играть Юрий Логвиненко. На сборах Перцух играл регулярно, но с наступлением нового сезона хавбек присел на скамейку запасных. В Суперкубке и двух матчах Премьер-лиги он не сыграл больше 30 минут, но даже за такой игровой отрезок успел отличиться в матче с «Актобе».

Казалось бы, о какой сборной может идти речь, но Билек решил иначе. Справедливости ради, в этой позиции у сборной были определенные трудности, Георгий Жуков и Бауыржан Исламхан были не до конца здоровы, Аслана Дарабаева тренерский штаб сборной проигнорировал, Серикжан Мужиков опять же был не в лучших кондициях.

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Путь в основной состав сборной для Юрия был практически расчищен и он оправдал это доверие уже в первом матче с Шотландией. Дело не только в ошеломительном ударе после роскошной передачи Меркеля, но и в других деталях. Перцух и Меркель органично двигались, дали много объема и практически «съели» центр поля. Примечательно, что даже за такой короткий срок Юрий нашел взаимопонимание с Меркелем, их гол как позже признался Перцух был отработан еще на тренировках.

Умение врываться в штрафную из глубины — одно из главных достоинств Перцуха, он хорошо чувствует момент и умеет завершать атаки. В своем первом, прорывном сезоне за «Акжайык» хавбек забивал и создавал моменты именно в такой манере.

Матч с Россией стал неудачным не только для Перцуха, но и для всей сборной. Наши полузащитники уже не были столь свежи, тройка сборной России Газинский — Оздоев — Ахметов переиграла оппонентов по движению и эффективности.

По итогам игр с Шотландией и Россией Перцух стал одним из самых активных по части технико-тактических действий. Например, он стал лидером сборной по количеству выполненных передач — 94 (процент точности — 81). Для сравнения, Меркель совершил 86 передач (процент точности — 84). Куат значительно уступил обоим по передачам и даже отборам, что удивительно. По количеству отборов/перехватов/подборов в средней линии лидирует Меркель (11), у Перцуха восемь подобных действий.

С Россией полузащитник «Астаны» больше рисковал и бил из-за штрафной, но получалось откровенно говоря неудачно. Очевидно, что ни Перцух, ни сборная не готовы выдавать подряд несколько качественных матчей за короткий период.

Но возможно, эти игры все-таки помогут Перцуху изменить свой статус в клубе, тем более легионера на эту позицию «Астана» так и не приобрела.