Станислав Черчесов: Некоторые темы для меня и не открывались, чтобы их закрывать

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий

— После игры в Казахстане прошло пять дней. Наверняка вы уже провели тщательный анализ матчей в Брюсселе и Нур-Султане. Появились ли у вас новые мысли по поводу этих встреч?

— Буду откровенен, доскональный анализ прошедших матчей тренерский штаб еще не проводил, это еще предстоит сделать. Хотя, например, сегодня (в пятницу — Прим. «СЭ») мы встречались с Мирославом Ромащенко и Владимиром Паниковым, обсуждали какие-то вопросы. Но, повторюсь, времени у нас еще достаточно для того, чтобы все внимательно проанализировать. Могу сказать, что в этих встречах были как положительные, так и отрицательные моменты. Собственно, результаты это и подтверждают — поражение от фаворита группы, сборной Бельгии, и убедительная победа в Казахстане. Могу отметить, что нам в какой-то степени помогла ситуация, которая сложилась в ноябре с травмированными футболистами. Тогда мы до конца к ней не были готовы, сейчас же все сложилось по-другому. Еще до сбора стало понятно, что мы не сможем рассчитывать на Дзагоева и Ерохина. В начале сбора потеряли из-за травм Кутепова и Зобнина, затем Кузяева и, наконец, по причине дисквалификации Головина. Ноябрьский опыт подсказал нам правильные решения, и мы справились с этими потерями относительно безболезненно. Также, сегодня в личной беседе с генеральным директором РФС Александром Алаевым мы обсудили все организационные вопросы мартовского сбора, включая перелеты, проживание, тренировочный процесс и многое другое. Стараемся все анализировать, чтобы в следующий раз организация рабочего процесса была еще на более высоком уровне.

— Старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов говорил в интервью, что вы с ним успели обсудить сборы обеих команд, в том числе и ситуацию с Федором Чаловым.

— Да, это так. Мы регулярно контактируем, обсуждаем многие вопросы. Кстати, Галактионов присутствовал на первой тренировке национальной сборной в Новогорске, тогда мы тоже общались. А пару дней назад встретились РФС и подробно поговорили о прошедших сборах и матчах, о том, как проявляли себя футболисты молодежной сборной. Сейчас эта команда только формируется, официальные матчи ей предстоит играть только осенью. Поэтому мартовский и июньский сборы очень важны с точки зрения создания коллектива, атмосферы. Мне, в свою очередь, очень важно знать, в каком состоянии находится сейчас наш ближайший резерв. Что касается Чалова, то в марте он вызывался в национальную команду, в обеих встречах выходил на замену. В какую сборную он будет приглашен в июне и осенью, решим позднее — это будет зависеть от многих факторов.

— За молодежную сборную на мартовском сборе играл форвард «Краснодара» Иван Игнатьев. В течение последних двух недель ваше имя довольно часто упоминалось, когда речь заходила об Алане Агузарове — юристе, с которым вы сотрудничаете. Как вы на это реагировали?

— Реагировал с небольшим недоумением, хотя сейчас ситуация, на мой взгляд, успокоилась.

Мне — как, наверное, и любому тренеру или футболисту — необходим юрист, осуществляющий поддержку при подписании контракта и работе с документацией. У меня таким человеком является Алан Агузаров.

Подчеркиваю, он — не мой агент, как многие пишут, а всего лишь специалист, оказывающий юридическое сопровождение. Его работой я доволен, никаких изменений в наших профессиональных взаимоотношениях сейчас не планируется, так как оснований что-то менять я не вижу. Другое дело, что только Алан может ответить на вопрос, как он сам ощущает себя в ситуации, когда с кем-либо из его партнеров или клиентов возникают различные домыслы и ассоциации. Хотя, на мой взгляд, это вполне обычное явление. Агузаров — юрист с опытом и высокой квалификацией. Он вправе самостоятельно решать, с какими клиентами работать из числа тех, кто к нему обращается. Мне же некорректно вмешиваться в эти вопросы.

— То есть эта тема с точки зрения обсуждения для вас закрыта?

— Для меня она и не открывалась, чтобы ее закрывать.

— Появилась новость о том, что вам поступило предложение принять участие в мероприятии «Тотальный диктант» в Таллине. Это так?

— Не секрет, что я профессиональный футбольный тренер, а не специалист в области правописания. Но попробовать себя в новой роли было бы интересно. Замечательно, что в Таллине множество людей самого разного возраста, от школьников до пенсионеров, готовы проверить себя в том, насколько грамотно они пишут по-русски. У меня на родине, в Северной Осетии, «Тотальный диктант» давно уже перестал быть малоизвестным новшеством — там число принимающих участие в этой акции постоянно растет. Поэтому поздравляю таллинцев с титулом столицы «Тотального диктанта» в 2019 году и приглашаю поучаствовать в акции.

— Как складываются ваши отношения с новым президентом РФС Александром Дюковым?

— Могу их охарактеризовать как рабочие, профессиональные.

Александр Валерьевич присутствовал на отборочных матчах в Бельгии и Казахстане, заходил после игр в раздевалку, общался с тренерским штабом и футболистами. Всегда могу позвонить ему или встретиться, чтобы обсудить какой-то насущный вопрос, тем более что он практически ежедневно бывает в Доме футбола.

Стараюсь также принимать участие в оперативных совещаниях под его руководством в РФС. Словом, в этом плане рабочий процесс организован.

Дмитрий СИМОНОВ

Смотрите также: Сборная России разгромила команду Казахстана