Станислав Черчесов: Некоторые темы для меня и не открывались, чтобы их закрывать
Эксклюзивное интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова по итогам матчей с Бельгией и Казахстаном.
Эксклюзивное интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова по итогам матчей с Бельгией и Казахстаном.
— После игры в Казахстане прошло пять дней. Наверняка вы уже провели тщательный анализ матчей в Брюсселе и
— Буду откровенен, доскональный анализ прошедших матчей тренерский штаб еще не проводил, это еще предстоит сделать. Хотя, например, сегодня (в пятницу — Прим. «СЭ») мы встречались с Мирославом Ромащенко и Владимиром Паниковым, обсуждали
— Старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов говорил в интервью, что вы с ним успели обсудить сборы обеих команд, в том числе и ситуацию с Федором Чаловым.
— Да, это так. Мы регулярно контактируем, обсуждаем многие вопросы. Кстати, Галактионов присутствовал на первой тренировке национальной сборной в Новогорске, тогда мы тоже общались. А пару дней назад встретились РФС и подробно поговорили о прошедших сборах и матчах, о том, как проявляли себя футболисты молодежной сборной. Сейчас эта команда только формируется, официальные матчи ей предстоит играть только осенью. Поэтому мартовский и июньский сборы очень важны с точки зрения создания коллектива, атмосферы. Мне, в свою очередь, очень важно знать, в каком состоянии находится сейчас наш ближайший резерв. Что касается Чалова, то в марте он вызывался в национальную команду, в обеих встречах выходил на замену. В какую сборную он будет приглашен в июне и осенью, решим позднее — это будет зависеть от многих факторов.
— За молодежную сборную на мартовском сборе играл форвард «Краснодара» Иван Игнатьев. В течение последних двух недель ваше имя довольно часто упоминалось, когда речь заходила об Алане Агузарове — юристе, с которым вы сотрудничаете. Как вы на это реагировали?
— Реагировал с небольшим недоумением, хотя сейчас ситуация, на мой взгляд, успокоилась.
Мне — как, наверное, и любому тренеру или футболисту — необходим юрист, осуществляющий поддержку при подписании контракта и работе с документацией. У меня таким человеком является Алан Агузаров.
Подчеркиваю, он — не мой агент, как многие пишут, а всего лишь специалист, оказывающий юридическое сопровождение. Его работой я доволен, никаких изменений в наших профессиональных взаимоотношениях сейчас не планируется, так как оснований
— То есть эта тема с точки зрения обсуждения для вас закрыта?
— Для меня она и не открывалась, чтобы ее закрывать.
— Появилась новость о том, что вам поступило предложение принять участие в мероприятии «Тотальный диктант» в Таллине. Это так?
— Не секрет, что я профессиональный футбольный тренер, а не специалист в области правописания. Но попробовать себя в новой роли было бы интересно. Замечательно, что в Таллине множество людей самого разного возраста, от школьников до пенсионеров, готовы проверить себя в том, насколько грамотно они пишут
— Как складываются ваши отношения с новым президентом РФС Александром Дюковым?
— Могу их охарактеризовать как рабочие, профессиональные.
Александр Валерьевич присутствовал на отборочных матчах в Бельгии и Казахстане, заходил после игр в раздевалку, общался с тренерским штабом и футболистами. Всегда могу позвонить ему или встретиться, чтобы обсудить
какой-тонасущный вопрос, тем более что он практически ежедневно бывает в Доме футбола.
Стараюсь также принимать участие в оперативных совещаниях под его руководством в РФС. Словом, в этом плане рабочий процесс организован.
Дмитрий СИМОНОВ
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