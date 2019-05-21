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20:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Назван состав сборной Бельгии на матчи с Казахстаном и Шотландией

Тренерский штаб сборной Бельгии огласил состав на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Казахстана (8 июня) и Шотландии (11 июня).

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Источник: Reuters

Вратари: Тибо Куртуа («Реал»), Симон Миньоле («Ливерпуль»), Хендрик ван Кромбрюгге («Эйпен»), Матз Селс («Страсбур);.

Защитники: Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген (оба — «Тоттенхэм Хотспур»), Томас Вермален («Барселона»), Леандер Дендонкер («Вулверхэмптон»), Венсан Компани («Манчестер Сити»), Брэндон Мехеле («Брюгге»).

Полузащитники: Янник Феррейра Карраско («Далянь Ифан»), Тимоти Кастань («Аталанта»), Насер Шадли («Монако»), Торган Азар («Боруссия Мёнхенгладбах»), Томас Мёнье («ПСЖ»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Деннис Прат («Сампдория»), Юри Тилеманс («Лестер»), Аксель Витсель («Боруссия Дортмунд»), Эден Азар («Челси»), Аднан Янузай («Реал Сосьедад»), Дрис Мертенс («Наполи»), Леандро Троссард («Генк»), Ханс Ванакен («Брюгге»).

Нападающие: Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»), Миши Батшуайи, Кристиан Бентеке (оба — «Кристал Пэлас», Англия), Дивок Ориги («Ливерпуль»).

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