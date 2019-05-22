Футболиста «Кайрата» вывели из состава сборной

Такое решения принял главный тренер сборной Марко Росси. Помимио Эппеля наставник отказался от услуг полузащитника Даниеле Газдаге («Гонвед») и форварда Адаме Боди («Дебрецен»).

Все указанные футболисты не примут участия в учебно-тренировочном сборе, который начнется 27 мая в рамках подготовки к июньским отборочным матчам чемпионата Европы-2020.