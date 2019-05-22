Футболиста «Кайрата» вывели из состава сборной
Нападающий алматинского «Кайрата» Мартон Эппель выведен из состава сборной Венгрии по футболу. Об этом сообщает Futbolinfo.
Нападающий алматинского «Кайрата» Мартон Эппель выведен из состава сборной Венгрии по футболу. Об этом сообщает Futbolinfo.
Такое решения принял главный тренер сборной Марко Росси. Помимио Эппеля наставник отказался от услуг полузащитника Даниеле Газдаге («Гонвед») и форварда Адаме Боди («Дебрецен»).
Все указанные футболисты не примут участия в