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13:16 (мск), источник: Vesti.kz

Футболиста «Кайрата» вывели из состава сборной

Нападающий алматинского «Кайрата» Мартон Эппель выведен из состава сборной Венгрии по футболу. Об этом сообщает Futbolinfo.

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Такое решения принял главный тренер сборной Марко Росси. Помимио Эппеля наставник отказался от услуг полузащитника Даниеле Газдаге («Гонвед») и форварда Адаме Боди («Дебрецен»).

Все указанные футболисты не примут участия в учебно-тренировочном сборе, который начнется 27 мая в рамках подготовки к июньским отборочным матчам чемпионата Европы-2020.

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