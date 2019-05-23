Назван состав сборной России по футболу на матчи отбора на Евро-2020

Встречи группы I пройдут 8 июня в Саранске и 11 июня в Нижнем Новгороде.
Полностью состав выглядит следующим образом:
вратари: Гилерме («Локомотив», Москва), Андрей Лунев («Зенит», Санкт-Петербург), Сергей Песьяков («Ростов», Ростов-на-Дону), Антон Шунин («Динамо», Москва);.
защитники: Максим Беляев («Арсенал», Тула), Георгий Джикия («Спартак», Москва), Владислав Игнатьев («Локомотив», Москва), Федор Кудряшов («Истанбул Башакшехир», Турция), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат», Грозный), Егор Сорокин («Рубин», Казань), Марио Фернандес (ЦСКА, Москва), Евгений Чернов («Ростов»);.
полузащитники: Ильзат Ахметов, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов (оба — «Арсенал», Тула), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все — «Локомотив»), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако», Франция), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Ростов»), Магомед Оздоев («Зенит»);.
нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Младе-Болеслав», Чехия), Федор Смолов («Локомотив»), Федор Чалов (ЦСКА).