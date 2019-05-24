ТОП-5 кандидатов в сборную Казахстана, у которых не складывается сезон в КПЛ

Мардан Толебек, 28 лет, левый защитник, «Ордабасы».

У капитана шымкентского клуба практически нет игровой практики в нынешнем сезоне. Толебек сыграл лишь один полный матч с «Тоболом» и в шести случаях оставался на скамейке запасных. Позицию левого латераля в команде Кахабера Цхададзе прочно застолбил за собой Тимур Досмагамбетов. Конкурент Мардана выглядит более выносливым и подходящим под контратакующую манеру «Ордабасы».

Алексей Щеткин, 28 лет, нападающий, «Ордабасы».

Еще один представитель «Ордабасы», который пока не впечатляет в нынешнем сезоне. При этом Щеткин отлично провел старт чемпионата, отдав три голевые передачи в первом туре с «Шахтером» и забив победный гол «Актобе» во втором. Но вскоре у форварда сбился прицел. В шести матча КПЛ он не забивал и не ассистировал, кроме того пропустил несколько игр, а затем в двух встречах уходил с поля из-за повреждения.

Еркебулан Тунгышбаев, 24 года, вингер, «Кайрат».

Один из самых заметных внутренних трансферов межсезонья пока не оправдывает ожиданий. Тунгышбаев был одним из лидеров «Ордабасы», но в «Кайрате» ему не спешит доверять Алексей Шпилевский. В поисках игровой практики полузащитника несколько раз отправляли играть за «Кайрат-Жастар» в первой лиге.

Возможно, сказывается и то, о чем говорил экс-наставник сборной Казахстана Станимир Стойлов: «Тунгышбаев после потери мяча пешком ходит, я тоже так могу играть».

Как известно, футбол Шпилевского очень энергозатратный. Видимо, поэтому место Тунгышбаева в основе пока под большим вопросом.

Серикжан Мужиков, 29 лет, атакующий полузащитник, «Астана».

При Романе Григорчуке у Мужикова нет постоянного места в основе, в частности, в этом сезоне игрок гораздо реже начинал матчи с первых минут. Подобная нестабильность в последнее время характерна для Серикжана. В этом году его результативность ограничивается одним голом и ассистом в девяти сыгранных матчах.

Тимур Мульдинов, 25 лет, нападающий, «Иртыш»

Яркий сезон в «Кызыл-Жаре» позволил Тимуру пойти на повышение и казалось, что «Иртыш» едва ли не идеальный выбор в данный момент. Но пока для 25-летнего форварда все складывается тяжело. Мульдинов получил травму на старте сезона, сыграл два матча, а потом вновь выпал из обоймы.