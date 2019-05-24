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19:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер сборной Армении вызвал защитника «Урала» на матчи отбора к Евро-2020

ЕРЕВАН, 24 мая — РИА Новости. Тренер сборной Армении Армен Гюльбудагянц вызвал для подготовки к предстоящим играм отборочного турнира чемпионата Европы-2020 защитника екатеринбургского «Урала» Вараздата Арояна, сообщается на сайте футбольной федерации Армении (ФФА).

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Источник: Спорт РИА Новости

«Сборная Армении проведет 8 и 11 июня две встречи отборочного турнира чемпионата Европы с командами Лихтенштейна и Греции. Для подготовки к играм Гюльбудагянц пригласил 11 легионеров, в том числе защитника екатеринбургского “Урала” Вараздата Арояна», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ФФА.

К Арояну присоединятся голкипер могилевского «Днепра» Арсен Бегларян, защитники Камо Оганесян и Оганнес Амбарцумян из казахстанского «Жетысу» и кипрского «Эносиса» соответственно, полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян, новичок немецкого «Хоффенхайма» Саркис Адамян, хавбек клуба «Кайсар» из Казахстана Тигран Барсегян.

Среди приглашенных в национальную сборную также полузащитник датского «Хобро» Эдгар Бабаян, нападающие Александр Карапетян («Прогресс», Люксембург) и Норберто Бриаско Балекян («Атлетико Уракана», Аргентина), а также Геворг Казарян, оставшийся пока без команды после ухода из португальского «Шавиша».

Список игроков сборной, выступающих в первенстве Армении, будет обнародован позднее.

После двух туров в группе J, в которой выступают армянские футболисты, лидируют итальянцы с 6 очками. За ними идут сборные Греции и Боснии и Герцеговины, набравшие по 4 очка, у финнов на очко меньше. Замыкают турнирную таблицу с нулевым результатом команды Армении и Лихтенштейна.

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