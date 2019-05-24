Защитника «Астаны» вызвали в сборную на матчи отборочного цикла Евро-2020
Защитник «Астаны» Антонио Рукавина вызван в сборную Сербии на матчи отборочного цикла Евро-2020, сообщает официальный сайт Футбольного союза страны (ФСС).
Защитник «Астаны» Антонио Рукавина вызван в сборную Сербии на матчи отборочного цикла Евро-2020, сообщает официальный сайт Футбольного союза страны (ФСС).
Вместе с ним в команду приглашен и хавбек испанского «Хетафе» Неманья Максимович, который с 2015 по 2017 год выступал за «Астану».
7 июня Сербия, которая набрала одно очко за два тура идет четвертой в группе I, сыграет с Украиной во Львове, а через три дня в Белграде примет Литву.
За сборную Сербии Рукавина дебютировал в 2007 году и на данный момент провел 57 матчей. В «Астану»