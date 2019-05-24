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22:19 (мск), источник: Vesti.kz

Защитника «Астаны» вызвали в сборную на матчи отборочного цикла Евро-2020

Защитник «Астаны» Антонио Рукавина вызван в сборную Сербии на матчи отборочного цикла Евро-2020, сообщает официальный сайт Футбольного союза страны (ФСС).

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Вместе с ним в команду приглашен и хавбек испанского «Хетафе» Неманья Максимович, который с 2015 по 2017 год выступал за «Астану».

7 июня Сербия, которая набрала одно очко за два тура идет четвертой в группе I, сыграет с Украиной во Львове, а через три дня в Белграде примет Литву.

За сборную Сербии Рукавина дебютировал в 2007 году и на данный момент провел 57 матчей. В «Астану» экс-защитник «Вильярреала» и дортмундской «Боруссии» перешел после чемпионата мира-2018. В текущем сезоне КПЛ 35-летний серб отметился одним ассистом в 13 играх.

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Защитника "Астаны" вызвали в сборную на матчи отборочного цикла Евро-2020
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