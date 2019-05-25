Худшая сборная мира объявила состав на матч с Казахстаном в отборе на Евро-2020
Главный тренер сборной
Главный тренер сборной
На сбор вызваны 28 футболистов:
Вратари: Элиа Бенедеттини («Новара», Италия), Симоне Бенедеттини («Сан-Марино»), Маттео Дзаволи («Либертас»);.
Защитники: Мануэль Баттистини, Давиде Симончини (оба — «Либертас»), Кристиан Бролли («Фондеболд»), Энрико Касадей («Ювенес-Догана»), Давиде Чезарини, Мирко Палацци (оба — «Тре Пенне»), Микеле Чеволи («Сан-Марино»), Андреа Грандони («Маригнанесе»), Фабио Витаиолли («Тропикал Сориано», Италия);.
Полузащитники: Энрико Голинуччи, Микаэль Баттистини (оба — «Либертас»), Лука Ченсони, Лоренцо Лунадеи (оба — «Риччионе», Италия), Алекс Гасперони («Тре Пенне»), Маттиа Гьярди («Тре Фиори»), Данило Ринальди («Ла Фиорита»), Марчело Муларони, Фабио Рамон Томассини, Алессандро Голинуччи, Лука Тоси (все — «Пиетракута», Италия);.
Нападающие: Николас Анджелини («Домагнано»), Филиппо Берарди («Монополи», Италия), Марко Барнарди («Фондеболд»), Никола Нанни («Кротоне», Италия), Маттео Витайоли («Тропикал Сориано», Италия).
Сборная