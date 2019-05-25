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14:36 (мск), источник: Vesti.kz

Худшая сборная мира объявила состав на матч с Казахстаном в отборе на Евро-2020

Главный тренер сборной Сан-Марино по футболу Франко Варрелла определился с составом на матч отборочного турнира к чемпионату Европы-2018 с командой Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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На сбор вызваны 28 футболистов:

Футбол

Евро-2020. Отборочные
Группа I, 11.06.2019, 17:00

Казахстан-Сан-Марино-

Вратари: Элиа Бенедеттини («Новара», Италия), Симоне Бенедеттини («Сан-Марино»), Маттео Дзаволи («Либертас»);.

Защитники: Мануэль Баттистини, Давиде Симончини (оба — «Либертас»), Кристиан Бролли («Фондеболд»), Энрико Касадей («Ювенес-Догана»), Давиде Чезарини, Мирко Палацци (оба — «Тре Пенне»), Микеле Чеволи («Сан-Марино»), Андреа Грандони («Маригнанесе»), Фабио Витаиолли («Тропикал Сориано», Италия);.

Полузащитники: Энрико Голинуччи, Микаэль Баттистини (оба — «Либертас»), Лука Ченсони, Лоренцо Лунадеи (оба — «Риччионе», Италия), Алекс Гасперони («Тре Пенне»), Маттиа Гьярди («Тре Фиори»), Данило Ринальди («Ла Фиорита»), Марчело Муларони, Фабио Рамон Томассини, Алессандро Голинуччи, Лука Тоси (все — «Пиетракута», Италия);.

Нападающие: Николас Анджелини («Домагнано»), Филиппо Берарди («Монополи», Италия), Марко Барнарди («Фондеболд»), Никола Нанни («Кротоне», Италия), Маттео Витайоли («Тропикал Сориано», Италия).

Сборная Сан-Марино занимает последнее место (211-е) в рейтинге ФИФА. Матч с Казахстаном (116-е) пройдет 11 июня на стадионе «Астана-Арена».

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