Сейдахмет вызван в молодежную сборную Казахстана на игры квалификации Евро-2021

Подопечные Александра Москаленко эти игры проведут на выезде против Фарерских Островов и Черногории 6 и 10 июня соответственно.
При этом 19-летний игрок находится в поле зрения Михала Билека, который в случае чего может его включить в национальную команду на матчи квалификационного раунда Евро-2020 с Бельгией (на выезде) и Сан-Марино (дома) 9 и 11 июня соответственно.
Как известно, в «Левски» Сейдахмет перешел в феврале на правах аренды до конца года. Его трансфер принадлежит российской «Уфе». И только недавно он восстановился от травмы, полученной в середине апреля. За болгарский клуб казахстанец успел провести пока три матча.
Добавим, что Казахстан с тремя очками занимает третье место в группе I. В первой игре команда Михала Билека разгромила Шотландию (3:0), а во второй крупно уступила России (0:4).