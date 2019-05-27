Сейдахмет вызван в молодежную сборную Казахстана на игры квалификации Евро-2021

Источник: РИА "Новости"

Подопечные Александра Москаленко эти игры проведут на выезде против Фарерских Островов и Черногории 6 и 10 июня соответственно.

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При этом 19-летний игрок находится в поле зрения Михала Билека, который в случае чего может его включить в национальную команду на матчи квалификационного раунда Евро-2020 с Бельгией (на выезде) и Сан-Марино (дома) 9 и 11 июня соответственно.

Как известно, в «Левски» Сейдахмет перешел в феврале на правах аренды до конца года. Его трансфер принадлежит российской «Уфе». И только недавно он восстановился от травмы, полученной в середине апреля. За болгарский клуб казахстанец успел провести пока три матча.