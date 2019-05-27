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16:28 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан объявил состав на матчи с лучшей и худшей сборными мира в отборе на Евро-2020

Тренерский штаб сборной Казахстана по футболу во главе с Михалом Билеком определился с составом матчи отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 с командами Бельгии и Сан-Марино, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

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Источник: РИА "Новости"

8 июня подопечные Билека сыграют на выезде с Бельгией, а через три дня на «Астана Арене» примут Сан-Марино. Отметим, что бельгийцы возглавляют рейтинг ФИФА, тогда санмаринцы замыкают таблицу (211-я строчка).

Футбол

Евро-2020. Отборочные
Группа I, 8.06.2019, 21:45

Бельгия-Казахстан-

Вызов в сборную получили 24 футболиста

Вратари: Стас Покатилов («Кайрат»), Дмитрий Непогодов («Ордабасы»), Игорь Шацкий («Шахтер»);.

Защитники: Абзал Бейсебеков, Юрий Логвиненко, Дмитрий Шомко (все — «Астана»), Гафуржан Суюмбаев, Ян Вороговский (оба — «Кайрат»), Александр Марочкин («Кайсар»), Сергей Малый, Темирлан Ерланов (оба — «Ордабасы»), Олжас Керимжанов («Жетысу»);.

Полузащитники: Юрий Перцух («Астана»), Бауыржан Исламхан, Георгий Жуков, Исламбек Куат (все — «Кайрат»), Асхат Тагыберген («Кайсар»), Александр Меркель («Хераклес», Голландия), Максим Федин, Азат Нургалиев (оба — «Тобол»), Бахтиер Зайнутдинов («Ростов», Россия);.

Нападающие: Бауыржан Турысбек («Тобол»), Абат Аймбетов («Актобе»), Тохтар Жангылышбай («Ордабасы»).

Тренерский штаб: Михал Билек — главный тренер, Михал Хипп — ассистент главного тренера, Талгат Байсуфинов — ассистент главного тренера, Николай Родионов — тренер вратарей, Марат Еслямов — тренер по физподготовке, Тадеуш Переход — врач, Евгений Карнаухов — массажист, Алексей Гудзев — массажист, Дмитрий Николаев — массажист, Тимур Кусаинов — аналитик, Бауыржан Ельденбаев — видеооператор, Максим Шауберт — кит-менеджер, Александр Брейткрейц — администратор.

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