Первый канал покажет матч сборных России и Сан-Марино по футболу в отборе Евро-2020

Встреча состоится 8 июня в Саранске на стадионе «Мордовия-Арена», который принимал матчи чемпионата мира 2018 года. Начало игры — 19:00 мск.

После двух туров отборочного турнира команда под руководством Станислава Черчесова занимает второе место в группе I, набрав три очка. На первой строчке располагаются бельгийцы (6 очков). Позиции с третьей по шестую занимают команды Казахстана (3), Кипра (3), Шотландии (3) и Сан-Марино (0).