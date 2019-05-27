Первый канал покажет матч сборных России и Сан-Марино по футболу в отборе Евро-2020
МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными России и
МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными России и
Встреча состоится 8 июня в Саранске на стадионе «Мордовия-Арена», который принимал матчи чемпионата мира 2018 года. Начало игры — 19:00 мск.
После двух туров отборочного турнира команда под руководством Станислава Черчесова занимает второе место в группе I, набрав три очка. На первой строчке располагаются бельгийцы (6 очков). Позиции с третьей по шестую занимают команды Казахстана (3), Кипра (3), Шотландии (3) и
Чемпионат Европы 2020 года станет первым, который пройдет не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а на 12 стадионах 12 городов в 12 странах. Одним из городов — хозяев турнира станет