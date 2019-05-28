Сильнейшая полузащита и новое нападение. Кто заменит игроков «Астаны» в сборной Казахстана?

Источник: РИА "Новости"

Вратари: Стас Покатилов («Кайрат»), Дмитрий Непогодов («Ордабасы»), Игорь Шацкий («Шахтер»).

Постепенно вратарская линия в сборной Казахстана будет обновляться, в частности, об этом говорит завершение международной карьеры Ненада Эрича и полноценное прощание с игровой карьерой Давида Лория. Да, Михал Билек и не мог рассчитывать на опытных голкиперов, но их окончательные решения разделяют некую черту, что было «до» и «после».

Дмитрий Непогодов провел два разных матча на старте квалификации, и возможно его статус «первого номера» еще не так крепок. Стас Покатилов может навязать ему конкуренцию. Возможно, Билек поровну распределит игровое время и даст сыграть каждому из вратарей в матчах с Бельгией и Сан-Марино. Нельзя забывать и об Игоре Шацком, который проводит качественный сезон с «Шахтером» и вполне можно допустить, что он сыграет в основе против Сан-Марино.

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Защитники: Абзал Бейсебеков, Юрий Логвиненко, Дмитрий Шомко (все — «Астана»), Гафуржан Суюмбаев, Ян Вороговский (оба — «Кайрат»), Александр Марочкин («Кайсар»), Сергей Малый, Темирлан Ерланов (оба — «Ордабасы»), Олжас Керимжанов («Жетысу»).

Еще один игрок «Астаны» Евгений Постников также решил сосредоточиться на клубной карьере и добавил проблем Билеку. Практически нет сомнений, что теперь основная тройка центрбеков выглядит следующим образом — Ерланов, Малый, Логвиненко.

Билек решил не вызывать юных кандидатов на эту позицию, уступив Нуралы Алипа и Сагадата Турсынбая молодежной сборной. Роль ближайшего резерва в обороне определена для Александра Марочкина и Олжаса Керимжанова. Их команды — «Кайсар» и «Жетысу» отлично выступают в чемпионате Казахстана, поэтому выбор справедлив и обоснован.

Что касается флангов, здесь снова обошлось без сюрпризов. Выбор на поверхности — сильнейшие крайние защитники из «Астаны» и «Кайрата». Претенденты из «Ордабасы» и «Тобола» — Марат Быстров, Тимур Досмагамбетов и Руслан Валиуллин пока не убеждают чешского тренера в своей необходимости.

Полузащитники: Юрий Перцух («Астана»), Бауыржан Исламхан, Георгий Жуков, Исламбек Куат (все — «Кайрат»), Асхат Тагыберген («Кайсар»), Александр Меркель («Хераклес», Голландия), Максим Федин, Азат Нургалиев (оба — «Тобол»), Бактиер Зайнутдинов («Ростов», Россия).

Пожалуй, сильнейшая линия сборной Казахстана на данный момент. Выздоровел и постепенно набирает форму Бауыржан Исламхан, невероятно эффективен в этом сезоне Асхат Тагыберген, стабильны в «Тоболе» Максим Федин и Азат Нургалиев. Кроме того, в целом положительный европейский сезон сыграли Александр Меркель и Бактиер Зайнутдинов. Не столь ярко сейчас выглядит разве что Юрий Перцух, хавбека «Астаны» ждет серьезная конкуренция в борьбе за место в основе.

Нападающие: Бауыржан Турысбек («Тобол»), Абат Аймбетов («Актобе»), Тохтар Жангылышбай («Ордабасы»).

Бодрый старт в КПЛ от Абата Аймбетова и Тохтара Жангылышбая наверняка впечатлил Михала Билека, но, к сожалению, в последнее время нападающие «Актобе» и «Ордабасы» уже не столь результативны. Интересно, дадут ли им шанс в игре против бельгийцев, или же Билек вновь определит в атаку Зайнутдинова и поставит ему в пару более опытного Турысбека.

Примечательно, что впервые за долгое время в сборную не вызван Роман Муртазаев, у «Астаны» не очень хорошо с результатами в последние недели, но индивидуальная статистика игрока была в норме (три результативных действиях в недавних матчах с «Иртышом», «Шахтером» и «Окжетпесом»). Пожалуй, именно это решение со стороны Билека удивило больше всего.

В то же время, объяснимо выглядит шаг главного тренера в отношении молодых атакующих игроков (Акмаля Бахтиярова, Еркебулана Сейдахмета и Оралхана Омиртаева), которые не были продуктивны в своих клубах и сейчас необходимы скорее молодежной сборной.