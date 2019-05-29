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29 мая, источник: ТАСС

Футболист «Локомотива» Игнатьев не сыграет за сборную России из-за травмы

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Защитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев не прибудет в расположение сборной России по футболу из-за повреждения. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

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Источник: РИА "Новости"

Игнатьев вошел в состав российской национальной команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборных Сан-Марино и Кипра. Игрок пропустил последние матчи чемпионата России из-за повреждения коленного сустава.

«Несмотря на положительную динамику в ходе лечения, у футболиста остается незначительный дискомфорт, а проведенное сегодня обследование не позволяет точно спрогнозировать сроки лечения. В связи с этим тренерский штаб принял решение не вызывать Владислава Игнатьева и предоставить ему возможность проходить лечение в расположении клуба», — говорится в сообщении.

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Также отмечается, что одноклубник Игнатьева, полузащитник Антон Миранчук, будет продолжать проходить физиотерапевтические процедуры, чтобы максимально быстро восстановиться после травмы связки голеностопного сустава.

Матч против команды Сан-Марино пройдет 8 июня на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске, игра против киприотов состоится 11 июня на арене в Нижнем Новгороде.

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