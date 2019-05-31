Главного тренера сборной Германии госпитализировали

Источник: AP 2019

Состояние специалиста оценивается как хорошее, однако доктора посоветовали ему отдохнуть в ближайшие недели. Из-за этого сборной Германии в матчах с Белоруссией и Эстонией будет руководить помощник Лева Маркус Сорг. Сам тренер сказал, что чувствует себя нормально. Несмотря на лечение, он будет оставаться на связи со своими ассистентами.

Сборная Германии играет в группе С. Пока она провела один матч, в котором одержала победу над Нидерландами (3:2). Встреча с Белоруссией пройдет 8 июня, с эстонцами команда сыграет 11 июня.