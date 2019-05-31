Главного тренера сборной Германии госпитализировали
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев попал в больницу
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев попал в больницу
Состояние специалиста оценивается как хорошее, однако доктора посоветовали ему отдохнуть в ближайшие недели.
Сборная Германии играет в группе С. Пока она провела один матч, в котором одержала победу над Нидерландами (3:2). Встреча с Белоруссией пройдет 8 июня, с эстонцами команда сыграет 11 июня.
Лев руководит сборной Германии с 2006 года. Под его руководством команда в 2014 году стала чемпионом мира. На последнем мундиале в России немцы не сумели выйти из группы.