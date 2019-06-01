Роман Нойштедтер: Пацаны говорят: «Если хочешь, приезжай в Россию»
Сборная России продолжает подготовку к двум отборочным матчам Евро-2020 с командами
Сборная России продолжает подготовку к двум отборочным матчам Евро-2020 с командами
В субботней тренировке приняли участие 28 игроков. Еще один футболист, форвард чешской «Млады-Болеслав» Николай Комличенко, прибудет в расположение команды 2 июня.
Все внимание было приковано к Артему Дзюбе, который накануне побывал на шоу «Вечерний Ургант». Теперь он стал еще и звездой ТВ.
— Понравилось? — спросили журналисты у нападающего, пока тот шел на футбольное поле.
— А вам? — поинтересовался Дзюба с улыбкой. — Мне понравилось!
Спустя два часа на вопросы журналистов отвечали уже не столь улыбчивые, но все равно позитивные Антон Миранчук, Роман Нойштедтер и Антон Шунин.
Полузащитник был немногослоен и говорил быстро, будто раздавал пасы на поле. Первым делом речь зашла о финале Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Ливерпуль», который сегодня пройдет в Мадриде. Антон заявил, что не поддерживает ни одну команду, а будет болеть за результативный матч. Другое дело —
— Из тренеров кто больше симпатичен?
— Наверное, Клопп, он более эмоционален.
— Как у вас здоровье? Было ведь повреждение.
— Нормально, второй день занимаюсь в общей группе.
— Вы участвовали в гонке бомбардиров чемпионата. Хочется двум предстоящим соперникам забить?
— Конкретно такой цели нет, но при этом всегда приятно забивать и помогать команде побеждать.
— С
— Будем выполнять задачу тренера. Про разницу голов не думаем.
Следом на вопросы ответил защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер. Футболист предпочел не говорить, в каком чемпионате хочет продолжить карьеру. Зато вспомнил, что
— Сегодня финал Лиги чемпионов. За кого будете переживать?
— Я болею за «Ливерпуль». Работал вместе с Клоппом в «Майнце», еще играл вместе с Матипом, мы с ним уже переписывались. Буду за них болеть, надеюсь, что они выиграют.
— Клоппу сообщение отправляли?
— Нет. Я с ним не общался. Телефона нет.
— У вас был тяжелый год, вы мало играли? Какие планы на следующий сезон?
— Я сейчас фокусируюсь на сборной. Всегда с удовольствием сюда приезжаю. У нас будут два матча, которые надо выиграть, а потом подумаю о будущем. Буду общаться с семьей и агентом и выбирать, что для меня лучше.
— Из России нет предложений?
— Думаете, я буду говорить, от кого есть предложения?
— А желание есть переехать в Россию?
— Я так далеко еще не заглядывал. Спрашивал пацанов, они все говорят: приезжай, если хочешь. Я еще не знаю, об этом пока не думал. Есть две недели, потом чуть отдохну, и приму решение.
— Как оцениваете свой сезон в «Фенербахче»? Хотелось больше играть?
— Я сыграл больше тридцати матчей. Зимой пришел новый тренер. Он говорил, что рассчитывает на меня, а потом все получилось
— Перед чемпионатом мира Черчесов говорил, что вы в соцсетях с обидой высказались, что вас не взяли на турнир. С тех пор никаких трений с Черчесовым нет?
— Нет. Я не на него обиделся, говорил об этом в интервью. Было обидно, что перед чемпионатом мира он меня отослал домой. Но все равно было видно, что он со мной работал и потом пригласит. Проблем у нас нет.
— Перед матчами отбора к Евро-2020 еще будет контрольная игра с «Чертаново». Насколько она важна с точки зрения игрового тонуса?
— Это очень важно. Надеюсь, каждый получит практику, чтобы все были готовы к двум играм.
Последним выступал Антон Шунин, который, как и обычно, был лаконичен и вежлив.
— В сборной отличное настроение, работаем, мысли все только здесь, сезон закончился. Двусторонка на тренировке? Стимула никакого нет — формат рабочий. Все силы оставили на поле, очень хорошо потренировались.
— Что скажете о соперниках? Нужно побеждать с разгромным счетом?
Мы не делим соперников на слабых и сильных, у нас есть задача — выйти на чемпионат Европы. Что касается меня, то я готовлюсь, тренируюсь.