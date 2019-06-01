Роман Нойштедтер: Пацаны говорят: «Если хочешь, приезжай в Россию»

Источник: Спорт-Экспресс

В субботней тренировке приняли участие 28 игроков. Еще один футболист, форвард чешской «Млады-Болеслав» Николай Комличенко, прибудет в расположение команды 2 июня.

Все внимание было приковано к Артему Дзюбе, который накануне побывал на шоу «Вечерний Ургант». Теперь он стал еще и звездой ТВ.

— Понравилось? — спросили журналисты у нападающего, пока тот шел на футбольное поле.

— А вам? — поинтересовался Дзюба с улыбкой. — Мне понравилось!

Спустя два часа на вопросы журналистов отвечали уже не столь улыбчивые, но все равно позитивные Антон Миранчук, Роман Нойштедтер и Антон Шунин.

Антон Миранчук: «Клопп мне симпатичнее, он более эмоционален»

Полузащитник был немногослоен и говорил быстро, будто раздавал пасы на поле. Первым делом речь зашла о финале Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Ливерпуль», который сегодня пройдет в Мадриде. Антон заявил, что не поддерживает ни одну команду, а будет болеть за результативный матч. Другое дело — тренеры-финалисты.

— Из тренеров кто больше симпатичен?

— Наверное, Клопп, он более эмоционален.

— Как у вас здоровье? Было ведь повреждение.

— Нормально, второй день занимаюсь в общей группе.

— Вы участвовали в гонке бомбардиров чемпионата. Хочется двум предстоящим соперникам забить?

— Конкретно такой цели нет, но при этом всегда приятно забивать и помогать команде побеждать.

— С Сан-Марино еще можно сделать хорошую разницу голов…

— Будем выполнять задачу тренера. Про разницу голов не думаем.

Роман Нойштедтер: «Я не обижался на Черчесова»

Следом на вопросы ответил защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер. Футболист предпочел не говорить, в каком чемпионате хочет продолжить карьеру. Зато вспомнил, что когда-то его тренировал сам Юрген Клопп.

— Сегодня финал Лиги чемпионов. За кого будете переживать?

— Я болею за «Ливерпуль». Работал вместе с Клоппом в «Майнце», еще играл вместе с Матипом, мы с ним уже переписывались. Буду за них болеть, надеюсь, что они выиграют.

— Клоппу сообщение отправляли?

— Нет. Я с ним не общался. Телефона нет.

— У вас был тяжелый год, вы мало играли? Какие планы на следующий сезон?

— Я сейчас фокусируюсь на сборной. Всегда с удовольствием сюда приезжаю. У нас будут два матча, которые надо выиграть, а потом подумаю о будущем. Буду общаться с семьей и агентом и выбирать, что для меня лучше.

— Из России нет предложений?

— Думаете, я буду говорить, от кого есть предложения?

— А желание есть переехать в Россию?

— Я так далеко еще не заглядывал. Спрашивал пацанов, они все говорят: приезжай, если хочешь. Я еще не знаю, об этом пока не думал. Есть две недели, потом чуть отдохну, и приму решение.

— Как оцениваете свой сезон в «Фенербахче»? Хотелось больше играть?

— Я сыграл больше тридцати матчей. Зимой пришел новый тренер. Он говорил, что рассчитывает на меня, а потом все получилось по-другому. Я провел только шесть матчей во втором круге. Думаю, что играл нормально, иначе Черчесов не пригласил бы после чемпионата мира в сборную. У нас был плохой сезон, но я считаю, что отыграл хорошо.

— Перед чемпионатом мира Черчесов говорил, что вы в соцсетях с обидой высказались, что вас не взяли на турнир. С тех пор никаких трений с Черчесовым нет?

— Нет. Я не на него обиделся, говорил об этом в интервью. Было обидно, что перед чемпионатом мира он меня отослал домой. Но все равно было видно, что он со мной работал и потом пригласит. Проблем у нас нет.

— Перед матчами отбора к Евро-2020 еще будет контрольная игра с «Чертаново». Насколько она важна с точки зрения игрового тонуса?

— Это очень важно. Надеюсь, каждый получит практику, чтобы все были готовы к двум играм.

Последним выступал Антон Шунин, который, как и обычно, был лаконичен и вежлив.

— В сборной отличное настроение, работаем, мысли все только здесь, сезон закончился. Двусторонка на тренировке? Стимула никакого нет — формат рабочий. Все силы оставили на поле, очень хорошо потренировались.

— Что скажете о соперниках? Нужно побеждать с разгромным счетом?