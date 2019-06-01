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18:19 (мск), источник: Vesti.kz

Защитника «Кайрата» вызвали в сборную Казахстана из-за травмы игрока «Астаны»

Защитник «Кайрата» Елдос Ахметов вызван в сборную Казахстана вместо Юрия Логвиненко, сообщает официальный сайт КФФ.

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В матче за «Астану» Логвиненко получил травму, из-за которой пропустит июньские матчи отборочного цикла Евро-2020.

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Также повреждения различной степени имеют еще два защитника сборной — Гафуржан Суюмбаев из «Кайрата» и Дмитрий Шомко из «Астаны».

У хавбека голландского «Хераклеса» Александра Меркеля выявлено заболевание горла. Остальные футболисты работают на базе сборной в Талгаре в штатном режиме.

Небольшой сбор продлится пять дней, а ранним утром 6 июня сборная Казахстана вылетит в Брюссель, где в ночь с 8 на 9 июня встретится с Бельгией. Через три дня команда Михала Билека уже сыграет на «Астана Арене» против Сан-Марино.

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