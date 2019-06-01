Защитника «Кайрата» вызвали в сборную Казахстана из-за травмы игрока «Астаны»

В матче за «Астану» Логвиненко получил травму, из-за которой пропустит июньские матчи отборочного цикла Евро-2020.

Также повреждения различной степени имеют еще два защитника сборной — Гафуржан Суюмбаев из «Кайрата» и Дмитрий Шомко из «Астаны».

У хавбека голландского «Хераклеса» Александра Меркеля выявлено заболевание горла. Остальные футболисты работают на базе сборной в Талгаре в штатном режиме.